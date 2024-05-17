山青海闊-燈塔草地音樂會　點燃墾丁國家公園40周年喜悅

▲墾管處5月18日日下午於鵝鑾鼻公園入口草原舉辦「山青海闊-燈塔草地音樂會」 。（圖／墾管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園管理處於5月18日日下午5點至7點於鵝鑾鼻公園入口草原舉辦「山青海闊-燈塔草地音樂會」，分享墾丁國家公園管理處成立40年的喜悅。邀請台灣獨奏家交響樂團來表演與海洋有關的音樂，其中也有知名金獎爵士創作女聲，用優美的樂聲陪伴國人，邀請民眾前來參加此一恆春半島少有的音樂盛會。

墾管處陳乾隆處長表示，珊瑚礁是維持海洋生物多樣性的重要生態系統，也是墾丁國家公園最重要的資源。多年來我們與學者、本地居民、潛水活動業者、保育志工、解說志工攜手合作，從不同角度深入為台灣珊瑚保育盡一份義無反顧的心力；墾丁珍貴珊瑚亟需大家一起重視與保護。

「山青海闊」燈塔草地音樂會是墾丁國家公園年度珊瑚保育月活動重要的一環，這次邀請了台灣獨奏家交響樂團，成立於2000年3月，以：「加強國際接軌、推動台灣本土音樂文化藝術、提攜年輕音樂家」為樂團宗旨，與國家公園未來的發展不謀而合。國家公園署剛成立，同樣以「國際接軌、保護在地生態文化，落實在地保育、促進青年返鄉」等等為目標，關懷人文發展，期為台灣生態、藝術、文化留下精彩樂章。演奏的曲目大多與海洋有關，希望將保育結合音樂藝術呈現在國人面前，以寓教於樂的方式帶領大家進入珊瑚保育的世界。

恆春半島的生態資源與美景，在墾管處40年來的努力維護及經營，帶領著當地居民及國人將這片寶藏保存下來，也為恆春半島帶來永續觀光。墾丁國家公園做為臺灣第一座國家公園，將持續朝永續發展與全民參與的方向向前邁進。