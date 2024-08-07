正妹教練慘死！跳傘遇塵暴「失控盤旋」墜地亡　網紅夫悲痛證實

▲ 黛芙芮生前擁有數百次跳傘經驗。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州28歲女子黛芙芮（Devrey LaRiccia Chase）是一名跳傘教練，擁有數百次跳傘經驗，日前帶著學員一起跳傘時，卻在空中遇上異常天氣狀況，導致她失控旋轉撞向地面，傷重不幸身亡。

根據《每日郵報》，黛芙芮的丈夫蔡斯（Freddy Chase）是在IG擁有近42萬人追蹤的跳傘網紅，4日發文宣布妻子的死訊，突如其來的噩耗令粉絲震驚不已。

蔡斯說明，黛芙芮在Skydive Perris跳傘中心擔任教練，2日最後一跳時在離地40英尺（約12公尺）高度第一次遇上塵暴，設法成功躲避，第二次卻沒這麼幸運，在離地25英尺（約7.6公尺）再度遇上塵暴時來不及反應，導致兩人失控盤旋後重摔地面。

▲ 黛芙芮和丈夫都熱愛跳傘，卻意外因此丟命。（圖／翻攝自IG）

黛芙芮被發現時已經失去意識，但仍有呼吸，送院後仍宣告不治；學員則身受重傷，目前身分不明。

蔡斯悲痛表示，黛芙芮對跳傘充滿熱忱，熱愛自己的工作，還好她離開時「並不痛苦」。黛芙芮的家屬也在GoFundMe發起募款，希望將她的遺體運回家鄉緬因州埋葬，目前已募得5.9萬美金（約新台幣193萬）善款。