小戴、麟洋從巴黎回家了　長榮機長「暖心廣播」影片惹哭台灣人

▲小戴、麟洋中華隊選手回家了，長榮機長暖心喊話惹哭台灣人「感動到掉淚」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

巴黎奧運賽事仍在持續進行，許多比賽已經結束的中華隊選手6日乘坐長榮航空BR88航班返台。BR88機長在起飛前特別進行廣播，談到這次航程有許多選手一起回家，他先是感謝選手們在各領域長年展現的優異表現，其中談到戴資穎時機上更響起了熱烈歡呼與掌聲，影片讓許多網友感動直呼「看到哭了！」

中華隊選手代表我國前往巴黎奧運參賽，對決世界各個領域上的頂尖選手，不管最終的結果如何，他們永遠都是台灣人心中的驕傲。有網友6日分享，她從巴黎搭飛機返回台灣，恰好搭上中華隊選手返國的班機，機長在起飛前特別開廣播，向乘客介紹中華隊選手，還邀請大家一起給予選手們最誠摯的掌聲。

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女網友拍下的影片可以看見，BR88機長在飛機起飛前廣播說，飛機上有許多中華隊的選手代表台灣前往巴黎參賽，包含羽球、射擊、射箭體操等項目，很榮幸可以陪伴大家一起回家，「感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，你們都是台灣的驕傲」。

機長說，「在此特别恭喜李洋先生、王齊麟先生再度榮獲奧運羽球男子雙打金牌，創下史上首次金牌二連霸的紀錄，也恭喜李孟遠先生獲得奧運男子定向飛靶射擊銅牌，這也是台灣在射擊項目首面獎牌，台灣羽球一哥周天成先生也在此班機上，永不放棄的毅力令人感佩」。

機長接著提到，班機上還有一位與長榮航空相伴多年的親密戰友，也是本次巴黎奧運中華隊的掌旗官，台灣人非常熟悉的羽球天后戴資穎，介紹結束的瞬間整個機艙立刻響起熱烈的歡呼與掌聲。

機長說，「能陪伴戴小姐征戰世界各地，此次奧運帶傷上陣的戴小姐，始終沒有放棄自己，盡了最大的努力拼戰到最後—刻，充分表現運動家精神的最高典範，身為多年的戰友，長榮航空真的非常驕傲，謝謝戴小姐一直以來帶給我們的榮譽與美好，您永遠是我們心目中無可取代的精彩傳奇」。

機長最後說，「謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓以及全體中華隊的頂尖好手們，你們是名副其實的台灣之光，請大家給予所有中華隊英雄們最熱情的掌聲，謝謝」，廣播結束的瞬間，機艙再次響起熱烈掌聲，直到影片結束。

影片曝光後，立刻引起網友熱烈討論，有人說「好感人的內容，謝謝小戴多年來承載大家的期待」、「講到小戴時真的繃不住了，好心疼小戴」、「給機長一個大大的讚」、「這個機長把我說哭了」、「太感動了，聽了心暖暖的」、「好感人喔，歡迎回家」、「聽著聽著就哭了」。