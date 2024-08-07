在橘線和綠線上　「為何松江南京站是紫色？」台北市捷運局解答了

▲松江南京站為何是紫色的？（圖／翻攝自Facebook／台北市捷運局）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運每條線的顏色都不同，像是淡水信義線是紅色、板南線是藍色，但在中和新蘆線和松山新店線上的「松江南京站」為何是採「紫色」呢？對此，台北市捷運局透過臉書解答了，「是為了搭配車站的公共藝術」。

台北市捷運局透過臉書粉專，拋出許多人心中的疑問「台北捷運有紫線嗎？松江南京站怎麼會是紫色的？」事實上，松江南京站確實有部分的站名標誌會以紫色作為底色，會挑這個顏色，主要是為了搭配車站的公共藝術，「所以與捷運路線色並沒有關係唷」。

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粉專指出，松江南京站的公共藝術「都會眾生相」就在穿堂層和月台層的四座手扶梯旁邊，其以琺瑯板圖畫表現出地、火、水、風，呈現都會、自然間協調融合的情境。

貼文曝光後，也引發網友討論，「出一條紫線」、「感覺如果真的容易造成誤會的話，可以稍微以路線作為點綴」、「變成機場捷運線延伸也很棒啊」、「車體也要相同顏色才對」。不過也有網友認為，「公共交通的標示，主要不是給當地人看，是給第一次到這裡的人看的。台北人當然知道機場捷運沒有到松江南京，但非台北人呢？外國人呢」、「捷運站，功能性須優先於藝術性」。