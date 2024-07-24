快訊／凱米風速達標！北捷文湖線16：15停駛　15：30雙向發末班車

▲因應凱米颱風，文湖線停駛。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

強颱「凱米」來勢洶洶，距離上次強颱登陸，已是相距8年的2016年7月6日的尼伯特颱風。台北捷運公司24日下午透過「台北捷運Go」APP宣布，因凱米颱風風速已達停駛標準，文湖線下午3時30分由南港展覽館站及動物園站發出末班車，並於下午4時15分暫停營運。

台北捷運公司24日下午表示，文湖線因風速已達停駛標準，已於下午3時30分由南港展覽館站及動物園站發出末班車，並於下午4時15分暫停營運；至於淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線則正常營運，並視實際狀況彈性調整班距。但高架平面路段（圓山站至淡水站、新北投站、小碧潭站）營運狀況，仍將視天候狀況適時調整，請旅客出門前多加留意。

台北捷運公司23日晚間就事先預告，因應台北市、新北市24日颱風停班停課，文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線班距約15分鐘，南勢角站至大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘，各路線將視運量、風速調整班距，或平面高架路段暫停營運。

關於淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內之平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線，以及淡水信義線等地下段部分，將繼續運轉，並依人潮狀況彈性調整營運班距。