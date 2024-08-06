咖啡廳「穿比基尼免門票」挨轟物化女性！遭炎上緊急取消活動

▲許多女性穿著比基尼，到這間瀑布咖啡廳打卡，並且索討優惠，店家順勢推出穿比基尼免門票的活動，結果挨轟物化女性。（圖／翻攝小紅書）



記者柯振中／綜合報導

浙江省湖州市某咖啡廳趁著夏日推出優惠，只要穿著比基尼入場，就可以享有免門票的優惠，沒想到竟有店員嫌棄女客「穿太多」，進而引發議論。該間咖啡廳遭大陸網友炎上以後，已經緊急取消活動，當地公家機關也說，這是網紅店搞的噱頭，並非政府發起的行為。

綜合陸媒報導，這間瀑布咖啡廳近日在網路上爆紅，因為推出「穿比基尼免門票」的活動，吸引了許多網美、正妹到訪，並且換上清涼的衣物打卡。

不過，近日有民眾爆料，他與朋友一起到訪，期間朋友換上了泳裝，卻被檢票處的男員工嫌棄「布料太多」，感受相當不舒服。事件在網路上曝光後，立即出現許多人聲討，痛批咖啡廳的行為是在物化女性。

對此，店家則表示，之所以會發起「女性穿比基尼免門票」的活動，是因為店家鄰近瀑布，有不少女客詢問，穿著比基尼拍照是否有優惠，才會順著這個思路推出活動。因為活動在網路上引起極大爭議，目前已經取消。

對此，安吉縣文化和廣電旅遊體育局工作人員表示，該瀑布並非景點、景區，這次活動是咖啡廳自行發起的，並非當地政府的行為。安吉縣山川鄉的政府工作人員則說，這是商家的行為，目前活動已終止。