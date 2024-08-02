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咖啡廳推「穿比基尼免門票」！她穿泳衣去遭服務生嫌：妳布料太多

▲▼咖啡店推女性穿比基尼免門票引質疑。（圖／翻攝自大風新聞）

▲咖啡店推女性穿比基尼免門票引質疑。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江湖州一以瀑布打卡為賣點的咖啡店，近日推出「女性穿比基尼免門票」活動，遭網友質疑。8月1日，涉事商家回應稱，該活動是「順應一些喜歡打卡拍照的女顧客要求」推出。當地鄉政府回應稱，已注意到相關輿情，正在處理中。

據《大風新聞》報導，近日，有網友發帖吐槽稱，她和朋友去號稱女性穿比基尼可免門票的瀑布咖啡時，由於友人穿的是泳衣，被檢票處的男性工作人員「上下打量說布料太多，用手比劃了一個三角」。她們感到不適。

不少女性網友均在留言區表示，商家的這種促銷手段類似一些酒吧促銷，聽起來更像是將女性作為噱頭，吸引男性顧客來消費，有物化女性之嫌。

該店位於浙江湖州市安吉縣山川鄉雙水線大里村，創意性地將咖啡座搬到了溪流中間，四周有綠蔭瀑布環繞，不少顧客在此納涼打卡拍照。

8月1日，該店接線工作人員表示，實際上，女顧客穿比基尼免門票的宣傳廣告並非該店策劃，而是因為該店為東南亞風格，有DJ音樂放鬆，還可瀑布跳水，想穿泳衣來打卡出片的女顧客不少，詢問是否可以優惠，該店只是「順勢而為滿足女顧客的需求」。

工作人員表示說，杭州網紅較多，很多女顧客想來瀑布邊打卡拍照，但害怕受到男性騷擾，該活動也是專門設置給女性的，「專門準備了一個瀑布，留給女孩子們拍照用……，她進門的時候都是要裹著身的，我們要（求）在那個房間裡，她們都是換好的。」

他還表示，一般在第二個瀑布處拍照的女顧客，上身可著泳衣，下半身正常穿著。而第四個瀑布，可供女顧客著全身比基尼拍照，此地由工作人員把守，男性顧客被禁止進入，「它是在第二個瀑布和第四個瀑布那個地方，但不是說在大眾完全的（完全的大庭廣眾）情況之下，而且這種1000個人裡面能有0.5個就不錯了。」

安吉縣文旅局工作人員回應，該咖啡店附近的瀑布不屬於評星過的景點，不在該局管轄範圍內，可能由當地鄉鎮開發，不過會將該情況反映給執法大隊，先去瞭解核實。

安吉縣山川鄉政府工作人員稱，最近已經注意到上述輿情，正在處理中，不過負責該輿情的同事外出，其不了解具體情況。

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