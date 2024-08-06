護照免簽待遇減少5國　外交部：不排除中國施壓

▲截至今年4月，護照免簽待遇總數減少5國。（圖／記者蔡玟君攝）

記者柯沛辰／綜合報導

我國護照直到去年底仍享有171國免簽、落地簽及電子簽待遇，但根據審計部報告，今年4月底總數已減至166國。對此，外交部6日表示，每個簽證待遇異動的個案情況都不一樣，無法一概而論，但不排除與中國施壓有關。

審計部日前公布「112年度中央政府總決算審核報告」提到，給予台灣免簽證、落地簽或電子簽待遇的國家，自去年底的171國創下新高後，今年4月減少5國，降至166國。

對此，外交部在報告中說明，是部分非洲國家因政治因素，取消給予國人電子簽證、落地簽或免簽待遇。

根據外交部統計，截至今年4月12日，諾魯、吉里巴斯、甘比亞不再予以免簽；賴比瑞亞、喀麥隆、多哥移除落地簽證待遇；辛巴威則是新增給予我國電子簽證待遇。

外交部6日舉行例行記者會，有媒體問到，是否因中國施壓，導致給予台灣免簽待遇的國家降至166國。外交部回應，每個簽證待遇異動的個案情況都不一樣，無法一概而論，但外交部不能排除與中國施壓有關。

根據2024年亨利護照指數在今年6月公布「最強護照排名」，由擁有195國免簽的新加坡護照再次奪冠，日本、德國、法國、義大利、西班牙則以194國並列第二。至於台灣，則排名第35名，與多明尼加並列。