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全球最強護照「台灣登上第33名」！免簽通行141國　勝過中泰菲

▲護照。（圖／資料照）

▲在最新的「最強護照」排行中，台灣登上第33名。（圖／資料照）

記者吳美依／綜合報導

「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公布2024年最新的全球最強護照排行榜，新加坡能夠免簽證前往195個國家或目的地，登上第一名寶座，而台灣以141國的成績，登上第33名，勝過中國、泰國與菲律賓等。

Henley & Partners是總部位於倫敦的全球公民與居留權顧問公司，過去19年根據國際航空運輸協會（IATA）數據，持續追蹤全球227個國家與領土的自由狀況。

在今年的最新排行中，新加坡連續2年榮登冠軍，能夠免簽證前往195個國家或目的地。

接下來，法國、德國、義大利、日本、西班牙，都能夠免簽前往192個目的地，並列第二名。

奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓、瑞典，則可以免簽前往191個目的地，並列第三名。

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲我國護照能夠免簽前往141個國家或目的地。（圖／記者蔡玟君攝）

而台灣與秘魯都可以免簽通行141個旅遊目的地，共同並列第33名。其中，台灣比去年的第35名，進步了2個名次，並且勝過帛琉、俄國、土耳其、卡達、南非、中國、泰國、印尼、菲律賓、印度等。

至於吊車尾的則有伊拉克、敘利亞及阿富汗，分別只能免簽通行31、28與26個目的地。

2024年最強護照排名

1、新加坡（195國）
2、法國、德國、義大利、日本、西班牙（192國）
3、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、南韓、瑞典（191國）
4、比利時、丹麥、紐西蘭、挪威、瑞士、英國（190國）
5、澳洲、葡萄牙（189國）
6、希臘、波蘭（188國）
7、加拿大、捷克、匈牙利、馬爾他（187國）
8、美國（186國）
9、愛沙尼亞、立陶宛、阿拉伯聯合大公國（185國）
10、冰島、拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞（184國）

 

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