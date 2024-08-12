李洋生日快樂！王齊麟碎嘴「要忍受你臉色」　萬人狂刷：好閃❤️

▲王齊麟特地放上兩人甜蜜照，祝李洋生日快樂。 （圖／中華奧會提供）



網搜小組／劉維榛報導

「麟洋配」在巴黎奧運奪金，這對李洋來說更是難忘的生日禮物，今天是他的29歲生日，身為好友的王齊麟在臉書放閃祝賀，「大寶貝來祝福嘍！」王齊麟更喊話，要李洋與女友好好享受第一次出國假期，引來千名網友狂刷「李洋生日快樂，你們真的很棒！」

「大寶貝來祝福嘍！」王齊麟在粉專表示，這6年來，兩人一起經歷了所有的高低起伏，一起攜手創造了許多奇蹟，更感性直言「雖然有時我們會爭吵，偶爾還要忍受你的臉色，但我們始終目標都一致，謝謝你，我們一起完成我們的夢想，一起兩度站上了最高的頒獎台，一起創下了許多台灣羽球的新紀錄。」

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奪金返台後，李洋隔天就帶著女友出國旅遊，開啟勿擾模式。而身為好友的王齊麟也選擇不打擾，隔空對著李洋喊話，「退役後可以放輕鬆點不要再那麼自律了嗎？好好享受你第一次出國旅遊的假期，生日快樂！」

祝賀文曝光後，短短幾分鐘就引來破萬人狂刷留言，「哇～好閃！李洋生日快樂」、「李洋生日快樂」、「生日快樂，好像夫妻在拌嘴喔」、「李洋生日快樂，你們真的很棒」、「大寶貝的祝福文+小小抱怨文」、「生日快樂！！！他跟我同一天生日」、「連二奧運金牌得主，生日快樂」、「李洋生日快樂！自律才能真自由！恭喜你們獲得奧運雙金（2020、2024）的殊榮」。

▼李洋曬出與女友出國的超甜合照。（圖／攝自李洋FB）

