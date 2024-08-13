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防堵幼兒園包庇狼師　教育局提6大預防措施：籲全面裝工作紀錄器

▲北市教育局長湯志民提出幼兒園安全6項預防措施 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市教育局長湯志民提出幼兒園安全6項預防措施 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉猥褻幼童，且在園所包庇下，犯案長達1年。教育局長湯志民今在公立幼兒園長會議提出6大預防措施，要求園所在通報性平案件時，必須加註涉案人與園所負責人和園長的親屬關係，防堵包庇事件重演，並向公立園所喊話，全面裝設工作紀錄器（監視器），一旦發生爭議事件，可以確保師生權益。

北市教育局今舉行公立及非營利幼兒園園長及主任會議，為避免再發生幼兒園性侵案，湯志民進行「完善幼兒園安全管理機制」簡報，提出性別事件在調查期間的6大預防機制，要求園所在性平通報表件中，需加註負責人、園長與行為人的親屬關係，若有隱匿及包庇情事將從重處罰。

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湯志民表示，未來只要有園所涉及性別事件，園所負責人與園長也必須負起督導義務，與教育局共同啟動預防性督導機制，即便性別事件經調查後不成立，教育局督學仍會加強無預警不定期訪視。

湯志民指出，為防堵性別事件發生，已發文各級學校、幼兒園和補習班，未來進用人員前，應查明人員身份並落實通報機制；未來只要接獲性平案件通報，除依法啟動調查外，也會即刻要求教保機構將涉案人暫時停聘或停職，並從嚴重懲。

湯志民進一步指出，北市從去年開始補助經費，鼓勵幼兒園裝設工作紀錄器，目前全市716所教保機構，已有512所裝設，安裝比例約72%，其中公幼裝設比例僅有45%，反而比私幼比例低，因法規並未強制，他在現場向公幼喊話，配合教育局政策全面裝設工作紀錄器。

湯志民說，考量幼兒園不當管教或性平事件，因幼童口語表達能力或對時間軸的觀念不夠精準，可能影響事件調查，為避免衍生爭議，教育局會全額補助園所裝設工作紀錄器。他並強調，裝設工作紀錄器不是監督教師教學，主要是在協助事件調查，只會在有需要調閱時使用，也會限制調閱者的身份與事由。

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