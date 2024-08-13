17歲羽球小將張志傑猝死40多天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

▲中國羽毛球隊的17歲小將張志傑去世。（圖／翻攝自北京青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸17歲羽球小將張志傑，在印尼舉行的2024亞洲青年羽球錦標賽混合團體小組賽中，突然暈倒在球場上，因搶救無效，於當地時間6月30日23點20分去世。8月10日，距離張志傑去世41天後，志傑的媽媽在個人社交帳號上更新了一條PO文稱，志傑的遺體至今仍滯留在印尼，未能將孩子帶回來。

據《大河報》報導，疑似志傑的姑姑8月5日在回答網友的留言時稱，志傑母親的簽證到期，因此被迫回中國，之後再辦簽證，然後再去印尼。8月9日，志傑的姑姑稱，目前母女兩人都已經回到了大陸，還在等待簽證。

志傑的遺體在印尼已滯留40餘天，至今尚未公布離世的病因和相關調查結果。8月12日，中國羽毛球協會（以下簡稱「中國羽協」）一位工作人員表示，「張志傑事件」有專門的部門在負責，具體情況請關注他們網站的官方公告。當詢問具體是哪個部門在負責時，該工作人員表示不便透露。

此前，7月1日，張志傑的姨夫在接受採訪時稱，志傑沒有家族心臟病史，是一個很懂事、刻苦的孩子。志傑很小的時候他爸爸就去世了，媽媽獨自一人把姊弟倆撫養長大。

7月2日，世界羽聯也曾發文與亞洲羽毛球聯合會和印尼羽毛球協會（PBSI）協商，要徹查此事，但至今沒有下文。

7月6日，志傑姑姑在個人社交帳號上發文稱，「我們現在與中國羽協緊密聯繫，以期盼早日解決事情。家屬的態度從未改變，期望著事情給我們一個答覆，也給關心我們的大家一個答覆。」

多家媒體報導稱，7月14日印尼羽協官員接受採訪時承認，他們不再等待張志傑家人的決定，已經撤回對張志傑事件的處理團隊。印尼羽協認為，他們已提供了最大的幫助，如果之後張志傑的遺體需要運回國，他們願意繼續提供幫助並支付航班的費用。印尼羽協已經將這個決定傳達給張志傑家人和中國羽協，但並沒有得到回覆。醫院方也在等待處理張志傑遺體的決定。

7月22日，浙江省體育局發布公示，擬推薦羽毛球運動員張志傑申報體育運動榮譽獎章人選，該榮譽獎章是中國體育運動的最高榮譽，由國家體育總局頒發，授予取得一定運動成績的運動員及教練員。