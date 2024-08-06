造謠摸魚！她被「女實習生陰了」　1招反制網讚爆：明顯能力更強

▲女網友被實習生女同事在主管面前，看似「無意地」造謠她上班摸魚，不過下秒她的機智應對，讓網友驚呼超機靈。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

辦公室環境常見勾心鬥角、爾虞我詐，要如何應對進退成了職場上不可或缺的生存技能。大陸就有一名女網友發文抱怨，指公司的實習生女同事在主管面前，看似「無意地」造謠她上班摸魚，硬生生從背後被捅了一刀，不過下秒她的機智應對曝光後，卻讓網友驚呼「反應好快！」

大陸一名女網友在社群平台以「被公司的實習同伴背刺了」為題發文，透露近日主管突然召集所有實習生到辦公室開會，期間主管問及大家，工作量是否負荷得來，怎料這時一旁的女同事竟開口，「我比較忙，經常一工作就停不下來，她天天沒事幹摸魚」，接著竟直接笑倒在她的肩膀上，讓她當場傻眼愣住。

原PO坦言，她當下腦海中閃過無數個衝動的念頭，但她隨即冷靜下來，先是向主管回報一天當中的工作進度，接著展現出自己積極上進的一面，「我覺得這個部門的工作都比較細緻，我也有向同事們請教如何高效率地處裡事務和文件」，成功化解了現場的難堪氣氛。

原PO透露，事後該名同事還想拉著她一起聊天，但她直接斷然拒絕，還回酸對方「我很忙的，沒時間摸魚」，慘遭陰險同事陷害，讓她忍不住無奈直呼，「小姐姐，同為暑假只幹一個月的實習生，妳真的有必要這樣嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛大讚原PO的臨場反應，「妳回答好棒，換作是我的話都不知道該說什麼」、「妳反應好快！要是我會腦子反應不過來，要等主管走了之後我才反應過來然後自己生悶氣」、「看起來妳說的更有條理，明顯能力更強，她莫名其妙的笑有點沒禮貌」、「妳反應快真機靈，初入職場要是我可能一下子光顧著生氣了。」

不過也有人認為，這些小伎倆騙不過經驗老道的高層，「妳摸沒摸魚主管肯定心裡有數，但她這個人品絕對沒有轉正機會」、「沒事，這些手段主管早見識過了」、「主管心裡有數的，妳能順著她的話下去就是體現妳的沉著冷靜」、「她以為她很聰明，但直接暴露她是個小人。」

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