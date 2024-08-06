【廣編】A.S.O（阿瘦）屏東店盛大揭幕　小嫻親臨體驗動態足壓量測

▲阿瘦駐點專業足檢師，提供專業健康足檢測。

圖、文／A.S.O（阿瘦）提供

A.S.O（阿瘦）擁有超過百家分店。首家新型態門市將在屏東店盛大開幕，融合現代化設計與舒適購物體驗，帶來科技與健康的全新享受。不僅僅是皮鞋及足部健康，還有休閒鞋、PP石墨烯產品及各類時尚配件。從城市到山野，A.S.O（阿瘦）提供全面呵護。

同時，A.S.O（阿瘦）攜手PP石墨烯合作打造店中店門市，提供更多顧客可以購買到PP石墨烯的商品。

開幕活動（8/2）特邀藝人小嫻親臨屏東店，親身體驗A.S.O（阿瘦）動態足壓量測科技。小嫻親自試穿A.S.O（阿瘦）最新款醫療級舒適電電接地鞋。這款鞋子採用全面接地的鞋底，並且融入石墨烯材質，實現雙倍循環效果。它能釋放遠紅外線，深層加速血液循環，同時提升運動效能。小嫻表示「穿著此鞋能感受到如赤足般的舒適感」。

為慶祝首家新型態門市的開幕，A.S.O（阿瘦）屏東店自即日起至8月31日推出限時優惠活動。購買鞋包可享第二件7折優惠，PP石墨烯全系列商品享獨家優惠。

同時，凡出示Google上屏東店的五星評論，即可參加抽紅包活動，多項驚喜好禮等著你。快來體驗新型態門市的獨特魅力吧！。

資訊：屏東縣屏東市民生路305號／(08)732-6564