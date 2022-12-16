穿上秒變S級翹臀！「撞色褲」成網紅藏肉、長腿穿搭單品

【企劃特輯】

擁有窈窕的身材，是許多女性所追求的目標，尤其冬天如何保暖又能打造完美身體曲線，更是不少的女性的煩惱。由台灣廠商推出的「石墨烯塑崩未來褲」，可說是廣大女性的一大福祉，不僅是機能褲，還能雕塑體型、運動健身、提升循環，其特殊「莫爾超晶格結構石墨烯」材質導入紡織布料中，有極好的熱傳導性能，跟人體接觸產生共振後，能在短時間將所吸的熱擴散全身，讓身體升溫並維持恆溫效果還能幫助深層循環，讓代謝效果事半功倍。近期業者將編織技術提升，加上撞色設計更增加時尚風格，推出「撞色限定版」，讓視覺更顯拉提、修身，不論日常、上班或運動，都能百搭有型，在網紅圈也掀起一股熱潮。

莫爾超晶格石墨烯 讓你代謝力開外掛！

究竟為什麼撞色未來褲能如此多工？這是因為業者使用了獨家「HSG+石墨烯」技術，並透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料升級成三維結構，產生「莫爾超晶格」現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，每秒產生24次的分子衝撞，大幅提升能量效果，釋放「衝擊型遠紅外線波」，不但使血氧量與血流速大幅提升，能快速蓄熱升溫，讓身體維持恆溫外，也讓循環代謝效果開外掛，加速深層燃燒代謝、排出毒素，運動時更能加強運動效果，運動1小時等於4小時，達到事半功倍的效果。

撞色設計 時尚有型視覺具個人風格 四種織法和三種線條 讓下半身有如微醫美的視覺效果

另外，撞色未來褲採用「四種織法、三種線條」設計，不僅讓腰部的縮口完美服貼；腹部斜紋加壓組織，讓腹部更顯平坦；臀部拉提組織，讓臀型更立體，打造出翹臀效果；髖骨弧形線條，讓馬鞍部位顯瘦；膝蓋斜紋線條，拉長小腿比例；大腿深色線條，修飾腿部，產生修長的視覺效果；小腿處設計點狀加壓按摩組織，隨時隨地按摩小腿肚，促進淋巴循環，更可改善靜脈曲張。穿上撞色塑崩褲立馬讓下半身瞬間緊實，有如微醫美的視覺效果，也讓不少消費者笑說：「穿上不但讓勞動變運動效果，還能全面隱藏贅肉，輕鬆展現曲線感！」

超強彈性 小腹再大都收得住！不分尺寸、男女 通通都可穿

不同於一般的機能褲有分男女款和尺寸，「PP塑崩撞色未來褲」不分男女、不分尺寸，從22～46腰通通都穿得下，在電視節目《大老闆聯盟》當中，還將行李箱塞進腰後，展現撞色未來褲的超強彈性。塑崩撞色未來褲讓你一次享有養身、塑身、運動、恆溫、時尚功能，任何時刻都能輕鬆美型，健康時尚隨行。

時尚美型「塑崩撞色未來褲」哪裡買？

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8a6

●momo購物特惠組：https://chshop.work/gaOsN

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號

●門市專線：02-2288-7888、06-3120108

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

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●客服專線：0800-520-367

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