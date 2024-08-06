全紅嬋13歲胞弟全進鵬跳水片瘋傳！　鮫人家族又見「水花消失術」

▲全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社）

大陸中心／台北報導

中國17歲跳水女將全紅嬋5日在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽中，以421.05分拿下第一。她無懈可擊的「無水花入水」術，再度引爆網路討論，她的妹妹全紅桃和弟弟全進鵬都是跳水選手，技術並不遜色於全紅嬋，特別是弟弟因體型與全紅嬋相似，未來的潛力相當被看好。

全紅嬋自小在廣東湛江邁合村成長，家庭環境樸實，父母都是農民，育有五個孩子，她排行第三。全進鵬自小便在姐姐的指導下刻苦訓練，完美演繹了「無水花入水」技術。他曾表示：「我覺得姐姐非常刻苦，拼搏精神值得學習。她每個動作都很用心地練習，才有如此佳績。」

早前網上流傳一段全進鵬練習跳水的影片，可以看見年僅13歲的全進鵬，完美繼承了全紅嬋的「水花消失術」，有網民直言全進鵬就像一條魚，「他們是鮫人家族」？「這絕技難道是家族傳承的嗎」？更有網友驚嘆：「這難道是家族傳承的絕技嗎？」

全紅嬋曾在抖音上分享「無水花入水」的訓練秘訣。她提到，每天都會進行一定量的運動，例如拿著裝滿水的水桶進行蹲腿訓練，以增強下肢力量，每組12次，一共做4組。

全紅嬋還強調，倒立是每日的基本訓練，這有助訓練上肢力量，每次三組，每組一分鐘。最後，她會做3組20個快速腰腹訓練，這當然還需結合泳隊的專業訓練。