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肯德基應援奧運優惠加碼！2夯品買1送1、桶餐下殺59折連吃6天

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基應援奧運優惠再加碼。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼「麟洋配」的羽球男雙2連霸奪金後，「亞洲貓王」唐嘉鴻也拿下奧運體操男子單槓決賽銅牌，中華隊表現精彩。為迎接後續賽事，人氣速食品牌「肯德基」應援優惠再加碼，即日起連6天「2大夯品買1送1」、「2大超值桶餐下殺59折」，通通不能放過。

▲▼肯德基加碼優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基加碼優惠一次看。

肯德基應援優惠再加碼，即日起至8月11日連6天於門市內用、外帶、預訂快取祭出「2大品項買1送1」優惠，包括「雞情熱辣煙燻脆雞」、「金黃比司吉」通通可享買1送1，分別只要花75元、59元即可爽吃雙份，每人、每次限購買1次，全台限量50000份，實際供應量以門市為主，售完為止。

期間加碼推「2大超值桶餐下殺59折」，其中，「爸氣桶（優惠代碼：40615）」內含6塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，只要388元，現省269元；「應援桶（優惠代碼：40612）」則吃得到3塊雞情熱辣煙燻脆雞、3塊咔啦脆雞、1份雙色轉轉QQ球和4個原味蛋撻，特價399元，現省276元。

▲▼肯德基加碼優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基加碼優惠。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王推奪牌優惠。（圖／翻攝漢堡王臉書粉專）

▲漢堡王奪牌優惠一次看。（圖／翻攝漢堡王臉書粉專）※點圖放大

另外，漢堡王也祭出最新奪牌優惠，即日起至8月13日於全門市購買「4塊雞塊」、「辣薯球（小份）」、「洋蔥圈（小份）」、「大杯飲料」通通可享「買1送1」優惠。

加碼還有4大王者優惠餐，包括「經典脆雞堡+中杯微糖紅茶89元」、「華堡+中杯激浪129元」、「經典脆雞堡+小華堡+4塊雞塊+中杯飲料2杯199元」、「10塊雞塊+中薯+中杯飲料119元」，提醒以上優惠不適用於外送平台、兒童樂園、機場及科技廠等店。

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