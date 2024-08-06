全紅嬋「半決賽」領先陳芋汐18分！　她坦言：決賽做好自己唄

▲陳芋汐（左）、全紅嬋（右）將一同爭女子單人跳水10公尺台金牌。（圖／達志／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋5日在巴黎奧運女子單人跳水10公尺台半決賽中，以421.05分拿下第一。陳芋汐則以403.05位居第二。兩人毫無懸念晉級6日的決賽。全紅嬋在賽後採訪時表示，對於將與好搭檔一同爭奧運金牌，她會「做好自己」。

據《北京日報》報導，全紅嬋在先前同日下午的預賽得分421.25分，晚上半決賽她的成績僅比預賽少了0.2分，發揮穩定。

▲陳芋汐女子單人10公尺台半決賽。（圖／新華社，上同）

陳芋汐在預賽得分罕見未到400分，僅得到382.15分；半決賽時陳芋汐提高了動作的完成度，得分也高於自己預賽成績20.90分。

全紅嬋在半決賽中的五跳得分從未被超越，穩居第一；陳芋汐在第二跳的407C（向內翻騰三週半抱膝），曾被英國選手斯潘多里尼超過，但從第三跳就馬上重回到第二位，並保持到五跳結束。兩人在彼此完成每一跳時，都在池邊為對方鼓掌。

▲全紅嬋女子單人10公尺台半決賽。（圖／路透社，上同）

全紅嬋在半決賽奪得第一後受訪表示，「（我）一直都很有自信吧，偶爾沒什麼自信，但是現在挺自信的，（決賽）做好自己唄，反正我挺放鬆的。」她邊說邊露出靦腆的笑容。

據悉，全紅嬋與陳芋汐在巴黎奧運女子單人10公尺台半決賽中，以斷層分數大幅領先對手們。全紅嬋更與第三名的英國選手差了54.05分。女子單人跳水10公尺台決賽於6日晚間9點舉行，「嬋汐」將一同角逐該項目的金牌，上演神仙打架。