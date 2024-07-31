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社會 社會焦點 保障人權

夏克立被爆私約女移工　法官反問黃嘉千律師：想證明什麼？

▲▼跨國婚姻最終戰，夏克立出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲加拿大籍藝人夏克立與台籍妻子黃嘉千離婚官司，將於8月14日宣判。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人夏克立與妻子黃嘉千離婚官司將宣判，今（31日）有媒體爆料夏克立私訊外籍女幫傭調情「抱睡」等插曲，夏的委任律師陳友炘今代為澄清，夏的臉書帳號遭駭、被冒名傳訊息，已報警調查，至於媒體披露的對話也被黃嘉千提出做為離婚訴訟證據，陳友炘說，法官納悶對方想證明什麼，對方律師卻說僅供法官參考，不要求調查夏有無私約女幫傭外遇之嫌。

陳友炘今代表夏克立到北院出庭，與被控辱罵夏「被人養的狗」等語、涉犯公然侮辱罪嫌的女藝人陳蔓菲（藝名李宇柔）達成和解撤告。

夏克立與黃嘉千的離婚官司審理1年多，士林地院日前辯論終結，訂於下月（8月）14日宣判，夏今突然被媒體爆料私約家裡聘用的外籍女幫傭開房間「抱睡」，要女方到飯店「悄悄地滑進去」、還要女方可以在床上激情「撕裂」他等語。

▲▼藝人夏克立的委任律師陳友炘。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人夏克立的委任律師陳友炘。（圖／記者黃哲民攝）

陳友炘今受訪說，媒體前述爆料內容「是不存在的事實」，夏克立今年（2024年）4月間持續因椎間盤的毛病而背痛常急診，5月住院開刀，6月得知外界說他調情女移工的傳聞，檢查自己臉書帳號發現遭駭、出現前述不是他寫的內容，但夏當時在加拿大沒法立刻處理。

陳友炘表示，夏克立另發現有人冒用他的名義虛設1個山寨帳號，今年7月1日回台為離婚案出庭，見到黃嘉千透過律師提出的書狀，竟然已有這些媒體今天爆料的內容，夏想了很久，才記起這位女移工，應該是黃9年前僱用的菲律賓女幫傭，可是彼此不熟，9年來頂多留言祝生日快樂、沒有其他來往。

▲▼ 《穿越門中門》演出記者會-黃嘉千。（圖／記者黃克翔攝）首圖

▲藝人黃嘉千。（圖／記者黃克翔攝）

陳友炘說，夏克立今年7月6日已報案調查帳號遭駭一事，警方說因臉書公司不提供相關資料而受阻。此外，陳友炘指稱，離婚案法官也不解黃為何在最後一次開庭才提出這些對話紀錄，訊問黃的律師此舉想證明什麼事，黃的律師答稱僅供參考、不會請求法官調查夏有無私約女幫傭外遇。

陳友炘強調，夏克立與黃嘉千的離婚官司，審理重點始終是有無「不堪同居之虐待」等事項，從沒提及有無外遇的因素，應該也不會成為法官判決理由，夏目前並無控告媒體的打算，下月8日將在加拿大與黃嘉千調解夫妻離婚財產問題。

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