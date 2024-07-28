超渣老公偷吃3女！迷戀O棒享受吸住感　妻見海量鹹濕簡訊氣炸

▲人妻發現丈夫跟3女傳鹹濕簡訊，其中1女孩懷孕。（圖／取自pakutaso）

記者劉人豪／台中報導



台中一名人妻發現，丈夫電腦內存有跟其他3女的大量鹹濕簡訊，且其中1名女子還懷了丈夫小孩，人妻後來跟丈夫離婚，並對3女提告求償，台中高分院判3女得賠30萬、30萬、10萬。

根據判決書，人妻指出2019年11月跟丈夫結婚，2022年9月離婚，並育有一名未成年子女，她2022年6月間使用電腦時發現，丈夫跟3名女友有發生性行為，且互傳鹹濕訊息，「弟弟進來妹妹的時候，會去很認真的享受那個吸住它的感覺」、「我去躺平啊妳騎上來」、「想愛愛」、「對公公的O棒真的很迷戀」，提告向3女分別求償80萬元、80萬元、20萬元。

A女表示，與男方因線上遊戲結識，因男方隱瞞婚姻狀況，不知他有老婆，A女2022年5月發現懷孕，跟人夫討論後進行人工流產手術，人夫2022年6月跟她提分手，並坦承婚姻狀況，才知道男方已經結婚。

▲丈夫劈腿3女。（示意圖／Pakutaso）

B女指出，與人夫2020年於網路上相識，他謊稱剛離婚、失戀，雙方進而發展成網戀關係，她不知男方有配偶，且其與男方僅止於網路上虛擬戀愛對象，並未發生性行為。C女說，與人夫僅是朋友關係，並未發生性行為，且並無任何親密的對話，亦無逾越一般男女正常交往。

法院認為，A女與男方有逾越一般男女交往分際的親密對話，還包含傳送自慰影片；B女部分，在跟男方討論申請防疫補助時，有跟男方說，「你孩子有報嗎，有報的話，那個網址填一填，你老婆會有多一份收入」，認為B女知道男方已婚；C女部分，根據LINE對話截圖，可知與男方有逾越普通朋友間的社交關係，且確實有發生性行為。

台中地院一審判3女分別得賠償正宮30萬元、30萬元、15萬元，案經上訴後，台中高分院認為C女與男方僅是朋友關係，並未發生性行為，改判賠償10萬元。不得上訴。