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社會 社會焦點 保障人權

花蓮5童「沒大人陪伴」海邊玩水！驚險畫面曝　警狂奔50米拉回

▲員警緊急向海線跑去，直跑至50公尺，5童才看見警察叔叔跑來。（圖／新城警分局提供，下同）

▲5名男童忘情逐浪嬉戲，身邊並無大人陪伴相當危險。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮5名瘦小的孩童日前在無大人陪伴之下，相約來到新城海灘逐浪嬉戲，轄區新城警分局獲報後，立即出動員警趕在意外災害發生前，將戲水意猶未盡的5童勸離海線，遠離危害，並籲請學校師長及家長們注意暑假期間孩童的去向行蹤，以免發生憾事。

新城警分局表示，自凱米颱風遠離後天候回晴，連日來豔陽當空，海邊可謂水光瀲豔，望眼一片美景。日前，新城派出所接獲民眾報案，報稱新城海邊有5名小孩在逐浪嬉戲，但身邊無大人陪伴，恐有危險，請派員前去處理。

新城所員警獲報後，立即趕往現場處理，當到了新城村博愛路底的新城海邊海堤時，向南望去200公尺處，果見有5名瘦小的身影正在大浪前玩你追我跑，黃翌禎見狀立即吹哨警示，但疑遭浪潮聲及歡笑聲掩蓋，5童仍玩得不亦樂乎。

▲員警緊急向海線跑去，直跑至50公尺，5童才看見警察叔叔跑來。（圖／新城警分局提供，下同）

員警立即將5名男童斥離海線並拉回到安全處，避免憾事發生。

為恐發生滅頂事件，警員黃翌禎遂向海線跑去，直跑至50公尺處，5童才看見警察叔叔跑來，後來連海巡署第一二岸巡隊沙東巡邏站副站長也趕來，趕緊將5童斥離海線到安全處。

經了解，5名就讀小學3、4年級的小學生是家住富世村、崇德村的好朋友，由於在暑假期間正值溽暑，被高溫悶得受不了，趁大人都在上班時，遂相約前來新城海邊遊玩，殊不知他們正在與巨浪搏命。

新城警分局指出，2002年辛樂克颱風過境台灣，只是擦過花蓮邊邊而已，但當時七星潭已捲起滔天巨浪，將1名觀浪女子捲下浪濤之中，就此喪命，最令人印象深刻的是，當時捲起的浪濤，將無數的巨石拍向401聯隊營區的圍牆，造成園區滿目瘡痍，也讓當時北埔所的員警驚覺，原來為什麼許多熟練水性的漁夫落海之後最終滅頂，原來是疑遭浪裡捲來的不明巨物擊暈而致死。

新城警分局呼籲，時值炎熱之暑假，許多兒童並未參加學校的夏令營，加上父母親需要上班，家中疏於管教之際，會有許多年幼之兒童相約出外遊玩，若無大人陪同，弱小的兒童若參加危險山域、海域的活動，恐生無可挽回的憾事，請家長及學校多發揮管教、宣導之責任，讓孩子能平平安安地回到學校開學上課。

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