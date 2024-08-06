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大陸 大陸焦點 特派現場

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

記者任以芳／連城報導

「東森盃」2024年海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節於今（6）日開幕。昨下午兩岸球隊開展友誼賽，來自台東紅葉國小少棒隊展現樂天性格，比賽前唱傳統歌謠提振士氣，最終以高分完勝大陸平潭城關小學球隊。紅葉少棒球隊小朋友受訪時也說，即使分數落差很大，大陸小朋友意志力，依然堅持到底，十分有意志力。

本屆「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」明6日在福建連城舉行，由東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團，展開為期8天7夜的棒球文化交流，讓兩岸青少年「以球會友」好好切磋球技，在運動中相互認識。

▲▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽、紅葉國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲台東縣長饒慶鈴陪同台東紅葉國小赴陸交流 。（圖／記者任以芳攝）

開幕式舉行之前，來自花蓮光復國小、台東紅葉國小率先登場，與大陸青少年球隊開展友誼賽，台東縣長饒慶鈴也來觀賽，為孩子們加油打氣。

紅葉國小球隊成員大部分都是原住民血統，比賽前圍成一圈唱傳統歌謠提振士氣，特殊加油方式也讓大陸小朋友感到十分新奇，對於台灣原住民文化有了初體驗接觸。

▲▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽、紅葉國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽、紅葉國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲台東紅葉國小場邊加油吶喊。（圖／記者任以芳攝）

到了比賽環節，雙方陣營互相加油吶喊，紅葉國小一路領先，大幅度拉開分數差距，即使難追分，平潭城關小學小朋友十分有毅力，努力投球、揮棒，不放棄任何一個可能翻盤機會。

紅葉國小球員接受《東森新媒體ETToday》訪問表示，覺得自己優勢是球速，「只要打好就好。」感覺大陸小朋友棒球打的也不錯，最佩服是「意志力」，儘管分數落差有二十多分，還是努力吶喊，不願意放棄。

▲▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽、紅葉國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸平潭城關小學棒球隊隊長高聖傑 。（圖／記者任以芳攝）

平潭城關小學小六生也是隊長的高聖傑表示，之前沒有聽過紅葉國小名號，「以球會友」後發現台灣小朋友棒球打得真不錯，球打得很遠，怕隊員漏接了，但終極目標還是希望能拿到冠軍。

此次東森盃海峽兩岸青少年棒球交流活動，結合棒球比賽及共同生活促進孩子之間的學習和友誼，受邀4校分別為桃園大勇小學、台中萬豐小學、花蓮光復小學及台東紅葉小學等，許多孩子都是「首來族」，也是偏鄉地區的少棒隊學童，對於此行充滿期待。

▲▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽、紅葉國小 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽，台東紅葉國小與平潭城關小學「以球會友」 。（圖／記者任以芳攝）

台東縣長饒慶鈴也指出，東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽在連城舉行，這裡是全世界生產棒球的重要基地，小朋友除了比賽也會參觀棒球基地、棒球工廠，讓他們了解更多關於棒球的知識。

經過疫情後，兩岸青少年也逐漸恢復交流，饒慶鈴也說，「棒球是很棒的群體互助運動，每一位球員有自己位子，也是團體精神，希望類似運動比賽可以常態化。」

東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽，共有8支參賽隊伍、134名參賽運動員，分別是來自台灣的台中萬豐小學棒球隊、桃園大勇小學棒球隊、台東紅葉小學少棒隊、花蓮光復小學棒球隊；福建省平潭澳前鎮中心小學棒球隊、平潭城關小學棒球隊、閩清縣第三實驗小學棒球隊、連城縣實驗小學棒球隊，設A、B兩個小組進行單循環小組賽，按積分總排名，從5日至7日展開20場比賽的激烈。

▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽現場 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 東森盃海峽兩岸青少棒邀請賽、紅葉國小 。（圖／記者任以芳攝）

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