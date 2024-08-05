棒球風席捲福建連城！東森盃兩岸少棒邀請賽熱血開打

▲東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽今(8/5)熱血開打，兩岸8所學校小選手在烈日下互相切磋球技。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

記者林璟倩／福建連城報導

2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽今(8/5，週一)熱血開打，兩岸8所學校少棒隊小選手以球會友、互相切磋球技，不僅場上緊張刺激、熱血沸騰，場下隊友也是大聲齊喊口號，為自己的團隊加油。東森自然美也特地在現場設置攤位提供防曬應援，在8月豔陽天一同為孩子們加油！

▲▼球場上緊張刺激、熱血沸騰，場下隊友也齊聲為自己的團隊加油。

棒球交流首日！兩岸小選手表現亮眼

此次東森盃少棒邀請賽採取中國棒球協會最新《棒球競賽規則》，賽制為每場比賽為7局或是90分鐘，兩岸小選手充滿活力、揮灑汗水，對於場上的關鍵得分相當難忘。桃園大勇國小少棒隊小選手王佑恩表示：「印象最深刻的是安打那一球，因為拿到打點讓球隊可以得分，覺得很開心」。

▲大勇國小選手王佑恩(右)及陳碩(左)。

然而連城實驗小學少棒隊在首場賽事中，積極搶分、不斷盜壘成功的表現，令眾人相當驚豔！場上仔細看，才發現原來教練是來自台灣的前兄弟象球星「盜帥」林易增，他開心地表示：到福建連城教球將近一年，看到台灣的小朋友來這裡比賽，非常親切，大家都比得很高興，也希望孩子們這次來玩得高興、比賽得愉快。

▲連城實驗小學的兩位教練林易增(左)及呂金霖(右)都是來自台灣。

連城實驗小學少棒隊主教練也是來自台灣的呂金霖，他已在連城執教棒球8年多，一步步帶領當地孩子從完全不認識棒球，到今日快速發展進化為「全城瘋棒球」，呂金霖表示，台灣棒球的水平基礎本身就比較高，而台灣的小朋友不管是技術或是心理層面，都會比連城當地的孩子們好很多，這次交流對兩岸小選手的收穫肯定非常大，而他更點名這次連城小選手的勁敵是台東的紅葉少棒隊。

▲台東縣長饒慶鈴特地現身球場為台東紅葉少棒隊應援加油。(圖／記者任以芳攝)

知名台東紅葉少棒隊今日也站上球場對戰，台東縣長饒慶鈴特地現身球場應援，熱情地為孩子們加油；而帶領紅葉小選手們來到連城參賽的正是知名「棒球校長」方穎豐，他表示：「在我看來，兩邊的棒球實力越來越接近，其中有一些細節的部分，兩岸孩子會在這樣的比賽當中去做學習，對球技的提升跟孩子的互動來說，我覺得是好的」。

▲知名「棒球校長」台東紅葉國小校長方穎豐認為，兩岸孩子交流對球技的提升跟孩子的互動而言是好的。

▲▼花蓮光復國小少棒隊在場上歡呼提升士氣 。（圖／花蓮光復國小校長黃彤芳提供)

東森自然美贊助 暖心應援力挺少棒

球場賽事打得激烈，場邊也有東森自然美的暖心應援，貼心贊助自然美美白防曬乳和環保袋，大力支持小選手，同時針對此次東森盃少棒邀請賽特別推出「海峽兩岸少棒盃水光面膜節」公益活動。

▲東森自然美市場行銷副總馮晨表示將全力應援東森盃青少棒邀請賽。

東森自然美市場行銷副總馮晨表示，整個8月期間於大陸東森自然美門市購買美白、防曬、保濕產品，多加5元（人民幣），即贈送少棒盃水光面膜節專屬特色環保袋，東森也會再加碼捐出10元(人民幣)，所有善款都將捐給少棒盃持續贊助海峽兩岸交流活動，讓兩岸孩子走得更近、友誼更深，在今年盛夏留下最難忘的美好回憶。

▲▼8月份於大陸東森自然美門市購買美白、防曬、保濕產品，多加5元(人民幣)即可獲得特色環保袋並應援少棒活動。