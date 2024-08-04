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結交「棒棒好朋友」！東森盃兩岸少棒賽歡迎晚宴小選手互動熱絡

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽歡迎晚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森盃兩岸少棒邀請賽首日歡迎晚宴上，台灣與福建各校少棒隊小選手們透過小遊戲很快打成一片。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／福建報導

2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節，於今(8/4，週日)盛大展開。福建方於晚間6:30特別舉行歡迎晚宴，不僅精心準備眾多連城在地美食款待台灣4校少棒隊小選手，也安排許多互動小遊戲暖場，拉近孩子們之間的距離。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽歡迎晚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼晚宴安排許多互動小遊戲，同時結合科技互動打造棒球、文化、科技深度交流。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽歡迎晚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽歡迎晚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲兩岸少棒隊小選手在晚宴上同桌同食，並透過小遊戲自我介紹快速破冰，氣氛熱絡。

兩岸少棒隊小選手今日初次見面，雙方在晚宴上同桌同食，過程中透過小遊戲自我介紹快速破冰，雙方很快就玩再一起，還有原住民孩子直接在桌邊教連城小選手跳傳統舞蹈，現場氣氛相當熱絡。熟悉的情景令東森文化基金會董事長王令麟回憶起18年前（2006年）首次來到福建與福建廣電集團共同舉辦「第一屆陽光海峽兩岸小天使」互訪活動，之後年年安排互訪活動，而每一次活動尾聲，孩子們依依不捨、哭著道別的純真情誼令人動容，也為兩岸的友誼向下扎根。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽歡迎晚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森文化基金會董事長王令麟認為兩岸共同舉辦體育文化活動只是一個起點，將持續擔任兩岸溝通互動的推手。

王令麟強調，華人市場是全球重要的交易市場及生產基地，盼以民間交流增進情誼，兩岸也有著解不開的淵源及緊密的交流關係，希望透過密切的經濟活動促進兩岸人民文化、經貿交流，共創未來成長。此次東森文化基金會邀請台灣少棒隊百人團與福建連城在地小選手們共同舉辦體育文化活動只是一個起點，希望透過互相觀摩學習，將來有機會一起組隊打進全世界，而東森文化基金也會將持續擔任兩岸溝通互動的推手。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽歡迎晚宴。（圖／記者湯興漢攝）

▲連城縣縣長賴育忠歡迎遠道而來的台灣嘉賓，希望推動更多兩岸青少年成為永遠的「棒棒好朋友」。

此次兩岸交流活動受到福建方高度重視，高規格邀集當地媒體及眾多網紅帳號同步宣傳。連城縣縣長賴育忠也於晚宴致詞表達歡迎：「謹代表龍岩市和連城縣，向遠道而來的台灣嘉賓表示最熱烈的歡迎及感謝，今日以球為媒、相聚於蓮（只連城）盛夏時節相聚在這片熱土上，共同揮灑汗水、傳遞友誼。連城縣有神奇錦繡的山水風光，還有獨具魅力的客家民族文化，相信大家一定會收穫滿滿的美好回憶。希望能以這次兩岸交流活動為契機，推動更多兩岸青少年成為永遠的『棒棒』的朋友」。

福建主辦單位舉辦歡迎晚宴，特別到福建為台東紅葉國小少棒隊加油打氣的台東縣長饒慶鈴也出席晚宴。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽在福建省連城縣舉行為期三天的比賽，兩岸棒球小將齊聚一堂互相交流切磋。（圖／記者湯興漢攝）

海峽兩岸8所學校少棒隊在主場地相見歡。

此次東森盃青少年棒球邀請賽由桃園大勇小學、台中萬豐小學、花蓮光復小學及台東紅葉小學等台灣4校組團參與，台東縣長饒慶鈴也特別親赴福建連城為紅葉少棒隊加油打氣。少棒隊小朋友於今日下午已先前往海峽兩岸棒球文化交流中心棒球場及連城工業園區棒球場熟悉場地，也表示對接下來幾天的東森盃少年棒球邀請賽表示信心滿滿。

為期8天7夜的東森盃海峽兩岸青少年棒球交流活動，將結合棒球比賽及共同生活，促進孩子之間的學習和友誼，並交流兩岸民俗文化，參訪非遺奇妙夜遊四角井文化街區、棒球工廠、永定土樓、廈門動物王國及鼓浪嶼等，探索體育與文化的深度融合，更安排「栢馥東森健康生活顧問」醫師隨團全程照護孩子們的健康狀況，守護學生的健康與安全。同時為順應AI時代潮流，此次交流活動特別結合科技應用，在行程中安排台灣學童透過手機掃碼參與互動遊戲、體驗行動支付、小組共同點叫外賣等，展開多元又有意義的棒球、文化、科技互動成長。

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