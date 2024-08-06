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李洋真的來了！體大開課教羽球　網友羨慕喊：想重讀大學

記者黃翊婷／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，28歲的李洋將在退役之後前往國立體育大學擔任副教授。有網友查詢體大課程資訊，發現李洋真的開課了，但只有羽球專長生可以選，讓不少人直呼羨慕，「已羨慕，重考來得及嗎」、「我也想重讀大學了啦」、「我直接轉學」。

▲羽球男雙李洋、王齊麟在巴黎奧運男子羽球男雙奪下奧運金牌 。（圖／中華奧會提供）

▲李洋、王齊麟拿下巴黎奧運羽球男雙金牌。（圖／中華奧會提供）

王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，締造二連霸紀錄，其中李洋已經在賽前宣布，將於今年9月台北羽球公開賽之後引退，「麟洋配」確定拆夥。教育部體育署表示，李洋退役之後，將到國立體育大學擔任副教授，協助國內羽球運動發展，而王齊麟將尋找新生代選手合作，以母雞帶小雞的方式，再戰國際舞台。

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李洋體大開課。（圖／翻攝自國立體育大學網站）

▲網友發現李洋真的在體大開課了。（圖／翻攝自國立體育大學網站）

有網友查詢體大的課程資訊，驚喜發現李洋真的開課了，開課單位是「球類運動技術學系（球類系）」，課程名稱是「運動專長訓練（羽球）（含晨間訓練課程）」，共有2個年級班別，都是必修課程。

消息傳開之後，立刻在Threads上掀起網友討論，大家紛紛留言表示羨慕，「只有羽球專長生可以選喔！這些課都是球員的訓練時間」、「真的假的？還是掛名而已」、「感覺不會當人」、「已羨慕，重考來得及嗎」、「我也想重讀大學了啦」、「我直接轉學」。

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