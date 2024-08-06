「跨欄美少女」張博雅撞臉香港女神　網友讚：連女生都著迷

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「跨欄美少女」張博雅撞臉香港女神朱茵　網友讚：連女生都著迷

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊田徑「跨欄美少女」張博雅2日在巴黎奧運女子100公尺預賽跑出11秒88好成績，引發各界熱議。還有網友發現，21歲的張博雅擁有阿美族血統，身高165公分、長相甜美，神似香港女神朱茵，紛紛留言誇讚，「太漂亮了吧，連女生都著迷」、「腿的比例真的很好看，祝福她未來越來越強」、「全台最難追到的女孩」。

▲中華隊「跨欄美少女」張博雅，此次在巴黎奧運100公尺跑出11秒88。（圖／中華奧會提供）

▼▲張博雅在巴黎奧運女子100公尺預賽跑出11秒88好成績。（圖／中華奧會提供）

▲中華代表團田徑選手張博雅。 。（圖／中華奧會提供）

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張博雅擁有阿美族血統，父親練過跳高，母親練過100公尺跨欄，她曾在2021年全中運高女組100公尺決賽跑出11秒70好成績，打破保持26年的大會紀錄；進入國體大之後，她改專攻100公尺跨欄，個人最佳成績為13秒11，僅次於林詩亭2020年全大運締造的13秒04、紀政1970年所創的12秒93的全國紀錄，是我國史上第3快。

中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

▼▲張博雅擁有阿美族血統，是台灣田徑界的新星。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang

中華隊「跨欄美少女」張博雅。（圖／翻攝自Facebook／張博雅BoYaZhang）

張博雅這次是以外卡身分首次登上奧運殿堂，並在2日女子100公尺預賽中跑出11秒88的成績，雖然無緣晉級，但也是中華隊自1996年「風速女王」王惠珍之後，史上第2位在奧運殿堂跑進12秒內的台灣女子短跑好手。張博雅樂觀表示，「儘管成績有落差，但真的要踏上國際舞台，才會發現自己跟對手的不同，不用自卑，而是持續學習，希望下屆奧運能以自己的主項參賽。」

網友稱讚張博雅神似港星朱茵。（圖／翻攝自Facebook）

▲網友稱讚張博雅神似港星朱茵。（圖／翻攝自Facebook）

此外，還有網友將張博雅封為「田徑甜心」，誇讚她長相甜美，神似香港女神朱茵，同時也不忘送上祝福，希望她未來能在體壇大放異彩，「太漂亮了吧，連女生都著迷」、「腿的比例真的很好看，祝福她未來越來越強」、「全台最難追到的女孩」、「追不上沒關係，我們都在終點等她」、「剛好在現場看到她，真的跑很快」。

朱茵是香港女演員，以《大話西遊》中的「紫霞仙子」一角聞名，躍升為一代香港女神，2012年與傳奇樂團Beyond吉他手黃貫中結婚，便逐漸淡出娛樂圈，直到去年才重拾演戲事業，接拍新劇《反起跑線聯盟2》。

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