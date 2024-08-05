打詐新法赫見「盯梢條款」　劍青：司法院錯誤立法幫詐團脫罪

▲司法院遭質疑在打詐新法中創設律師抗告條款，反而會幫助詐團脫罪。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院7月三讀4法，其中最受矚目的是使用科技方法辦案，但基層檢察官發現，條文中赫然出現律師可獨立抗告的救濟條款，讓律師可不顧已自白、配合偵辦的當事人意願，「盯梢」檢警偵辦作為，阻斷科技偵查手段，協助詐團首腦拖延訴訟甚至脫罪，劍青檢改希望總統賴清德要司法院說明立法緣由，並承擔錯誤立法責任。

全台各地近年接連查獲「通靈律師」案件，有律師勾結詐團首腦，名義上是幫遭查獲的詐騙車手辯護，實際是盯梢避免被告供出上游，同時查探檢警調偵查進度與秘密，協助詐團首腦躲避查緝，打詐4法除了要打破這種詐團產業鏈，新增「窩裡反」條款，並建立科技偵查法源依據，追查詐團幕後黑手。

打詐修法期間，有行政院提出《科技偵查及保障法》專法草案，3名立委鍾佳濱、吳宗憲、黃國昌各提《刑事訴訟法》修法草案，都沒有賦予律師針對科偵手段獨立抗告權，最後三讀通過版本，卻出現讓律師可協助詐團阻撓辦案的「盯梢條款」，劍青檢改指出，這是司法院挾帶植入的錯誤立法，要求廢除。

以下是劍青檢改聲明全文：

刑訴新法竟助詐團植入「盯梢」條款 請賴總統令司法院說明條款來源

本會致力推動打詐，原本欣見上周三(7/31)賴清德總統頒行新法。但經仔細比對《刑事訴訟法》新增文字，赫然發現，竟夾藏了未曾出現於各修法版本的天外一條，該條救濟條款不僅違反基本訴訟法理，更將淪為幫助詐團「盯梢」脫罪之用，打詐新法反幫詐團，令人驚愕莫名，特此就教於宣誓打詐之賴總統，能否請司法院長向國人清楚說明「盯梢」條款來源及緣由，並負起錯誤立法之責任。本會聲明如下：

一、打詐新法賦予科技偵查之法源依據，旨在強化打擊犯罪；惟基於人權保障，亦應提供被調查者抗告救濟之機會。此項救濟權之設計，應符合基本訴訟法理，即，受權利侵害之本人方為聲請主體，至於辯護人僅係輔助，於不違反本人意思表示下，協助代為提出救濟，一主一輔，至為明確。

然而，此次打詐新法竟顛覆基本訴訟法理，於新修正《刑事訴訟法》第153條之10，舉世首創「辯護人獨立抗告權」，即使被告明示反對，辯護人仍得以自己名義獨立提出抗告，連帶影響所及，救濟期間之起算，以及應以送達何人為準，體制全然混亂，更增添基層工作繁複負擔。此項立法錯誤，嚴重衝擊實務，更形同保護詐團首腦，餵養詐團產業鏈。

二、眼觀當今詐騙猖獗難以減緩，根本原因在於首腦上層躲在幕後，利用各式電商網站、支付帳戶和虛擬貨幣為中介，聘僱大量下手設立斷點。此類斷點人員，包括車手、幣商、公司人頭，一遭查獲皆由首腦遙控，派遣詐團律師前往陪訊，實際派去「盯梢」，確保下游不會供出上手，由於案量多，賺錢快，吸引不少年輕律師投入，滋養成為詐團產業鏈。打詐新法應當積極遏止「盯梢」，絕非滋養助長。

三、新制原本為了鼓勵下游供出上手，最新《詐欺犯罪危害防制條例》第46條及第47條，甫新增自白配合調查可獲減刑的「窩裡反」、「吹哨者」條款。但《刑事訴訟法》第153條之10的救濟條款，卻反其道而行，明知當前詐團律師產業鏈猖獗，仍特別創設「辯護人獨立抗告權」條款，無異於開闢一條讓詐團律師可以獨立針對下游的科技偵查手段，直接向法院聲請抗告的全新路徑；從偵查階段就可以阻斷科技偵查，甚至在共犯集團起訴以後，即使下游已經自白且指證上手時，詐團律師仍可以反於下游被告的意思，透過獨立抗告救濟，一方面拖延主嫌的訴訟進行，另一方面主張「窩裡反」或「吹哨者」的證據無效，藉此脫身。

這種違反法理，舉世所無的設計，不僅嚴重阻礙打詐，且提供詐團方便有效的「盯梢」工具，直接餵養詐團律師產業鏈，更無端徒增基層法官審理辯護人單獨聲請救濟的工作負擔。本會對錯誤立法表達強烈抗議，此等「盯梢條款」應予廢除。

四、本會仔細比對7月12日至15日期間，立院黨團協商階段之各個科偵法草案版本，從行政院所提《科技偵查及保障法》草案，到立委鍾佳濱、吳宗憲、黃國昌3位委員所提出的《刑事訴訟法》草案，救濟條款都是符合基本訴訟法理的正常設計，唯獨最後通過的三讀法條有此異常條款。經本會調查後，始知此異常救濟條款版本竟出自司法院。如此立法，既無法理依據，且與實務違背，更為法律學界所不認同，甚至禍害打詐，究竟司法院為何要置入？當時民進黨團和國民黨團、民眾黨團為了採取專法或刑訴法而爭執不下，司法院為何突然趁亂植入？迄今令人索解。以司法院刑事廳對訴訟法制之專業嫻熟，若非取寵於特定民團或利益團體，豈有可能違背良知，犯此錯誤？

五、司法院自107年最高法院建議GPS修法以後，6年來拒不提出任何科偵草案，迫使行政院自行提出《科技偵查及保障法》草案，隨後司法院更公開表態支持《科技偵查及保障法》專法立法，顯見其消極立法之心態，為何最後一刻突然自行提出，並且特意增列其他版本皆無的「盯梢條款」？據本會了解，司法院草案提出以前，曾被立委要求徵詢法務部意見，該條款經法務部發現怪異而提出不同意見，希望都按照《科技偵查及保障法》草案版本，司法院僅簡單回以：「依憲判字第10號意旨要求增訂律師筆記權，其救濟條款就是長這樣」！(參《刑事訴訟法》第245條之1)。

但明眼人皆知，這等論述根本站不住腳！辯護律師開庭作筆記若被限制，被干預之人就是律師，律師當然可以獨立抗告，他在為自己權利而抗爭！但科技偵查的被干預人是犯罪嫌疑人，為何辯護律師要被特別賦予「獨立抗告權」？其理安在？連帶影響所及，救濟期間如何起算？應以送達何人為準？製造混亂，治絲益棼！尤其，一貫怠於科偵修法的司法院，為何會在藍白綠相爭最激烈混亂之際，突然夾帶這一個「盯梢條款」還成功闖關？

六、本會籲請賴清德總統正視此次打詐立法問題，您公告頒行的新法為何夾藏異常的救濟條款？如此違反訴訟法理，又特別幫助詐團的法條，能否飭令司法院長清楚說明條款來源以及緣由？據本會觀察，司法院長期主辦《刑事訴訟法》提案權，自2017年蔡英文總統主導司改國是會議以後，已經成為特定民團與利益團體介入訴訟制度甚至個案的巨大破口。原本應該絕緣於政黨政治和利益團體的司法院，因為種種因素，其高層早已被迫「轉身」為高度政治性格人物，積極進出立院遊說談判交換，近年多次立法已見其惡害。本會高度憂心國家三權分立以及立法品質，誠請賴清德總統與全體國人共鑒。