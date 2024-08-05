　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打詐新法赫見「盯梢條款」　劍青：司法院錯誤立法幫詐團脫罪

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院遭質疑在打詐新法中創設律師抗告條款，反而會幫助詐團脫罪。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

立法院7月三讀4法，其中最受矚目的是使用科技方法辦案，但基層檢察官發現，條文中赫然出現律師可獨立抗告的救濟條款，讓律師可不顧已自白、配合偵辦的當事人意願，「盯梢」檢警偵辦作為，阻斷科技偵查手段，協助詐團首腦拖延訴訟甚至脫罪，劍青檢改希望總統賴清德要司法院說明立法緣由，並承擔錯誤立法責任。

全台各地近年接連查獲「通靈律師」案件，有律師勾結詐團首腦，名義上是幫遭查獲的詐騙車手辯護，實際是盯梢避免被告供出上游，同時查探檢警調偵查進度與秘密，協助詐團首腦躲避查緝，打詐4法除了要打破這種詐團產業鏈，新增「窩裡反」條款，並建立科技偵查法源依據，追查詐團幕後黑手。

打詐修法期間，有行政院提出《科技偵查及保障法》專法草案，3名立委鍾佳濱、吳宗憲、黃國昌各提《刑事訴訟法》修法草案，都沒有賦予律師針對科偵手段獨立抗告權，最後三讀通過版本，卻出現讓律師可協助詐團阻撓辦案的「盯梢條款」，劍青檢改指出，這是司法院挾帶植入的錯誤立法，要求廢除。

以下是劍青檢改聲明全文：

刑訴新法竟助詐團植入「盯梢」條款 請賴總統令司法院說明條款來源

本會致力推動打詐，原本欣見上周三(7/31)賴清德總統頒行新法。但經仔細比對《刑事訴訟法》新增文字，赫然發現，竟夾藏了未曾出現於各修法版本的天外一條，該條救濟條款不僅違反基本訴訟法理，更將淪為幫助詐團「盯梢」脫罪之用，打詐新法反幫詐團，令人驚愕莫名，特此就教於宣誓打詐之賴總統，能否請司法院長向國人清楚說明「盯梢」條款來源及緣由，並負起錯誤立法之責任。本會聲明如下：

一、打詐新法賦予科技偵查之法源依據，旨在強化打擊犯罪；惟基於人權保障，亦應提供被調查者抗告救濟之機會。此項救濟權之設計，應符合基本訴訟法理，即，受權利侵害之本人方為聲請主體，至於辯護人僅係輔助，於不違反本人意思表示下，協助代為提出救濟，一主一輔，至為明確。

然而，此次打詐新法竟顛覆基本訴訟法理，於新修正《刑事訴訟法》第153條之10，舉世首創「辯護人獨立抗告權」，即使被告明示反對，辯護人仍得以自己名義獨立提出抗告，連帶影響所及，救濟期間之起算，以及應以送達何人為準，體制全然混亂，更增添基層工作繁複負擔。此項立法錯誤，嚴重衝擊實務，更形同保護詐團首腦，餵養詐團產業鏈。

二、眼觀當今詐騙猖獗難以減緩，根本原因在於首腦上層躲在幕後，利用各式電商網站、支付帳戶和虛擬貨幣為中介，聘僱大量下手設立斷點。此類斷點人員，包括車手、幣商、公司人頭，一遭查獲皆由首腦遙控，派遣詐團律師前往陪訊，實際派去「盯梢」，確保下游不會供出上手，由於案量多，賺錢快，吸引不少年輕律師投入，滋養成為詐團產業鏈。打詐新法應當積極遏止「盯梢」，絕非滋養助長。

三、新制原本為了鼓勵下游供出上手，最新《詐欺犯罪危害防制條例》第46條及第47條，甫新增自白配合調查可獲減刑的「窩裡反」、「吹哨者」條款。但《刑事訴訟法》第153條之10的救濟條款，卻反其道而行，明知當前詐團律師產業鏈猖獗，仍特別創設「辯護人獨立抗告權」條款，無異於開闢一條讓詐團律師可以獨立針對下游的科技偵查手段，直接向法院聲請抗告的全新路徑；從偵查階段就可以阻斷科技偵查，甚至在共犯集團起訴以後，即使下游已經自白且指證上手時，詐團律師仍可以反於下游被告的意思，透過獨立抗告救濟，一方面拖延主嫌的訴訟進行，另一方面主張「窩裡反」或「吹哨者」的證據無效，藉此脫身。

這種違反法理，舉世所無的設計，不僅嚴重阻礙打詐，且提供詐團方便有效的「盯梢」工具，直接餵養詐團律師產業鏈，更無端徒增基層法官審理辯護人單獨聲請救濟的工作負擔。本會對錯誤立法表達強烈抗議，此等「盯梢條款」應予廢除。

四、本會仔細比對7月12日至15日期間，立院黨團協商階段之各個科偵法草案版本，從行政院所提《科技偵查及保障法》草案，到立委鍾佳濱、吳宗憲、黃國昌3位委員所提出的《刑事訴訟法》草案，救濟條款都是符合基本訴訟法理的正常設計，唯獨最後通過的三讀法條有此異常條款。經本會調查後，始知此異常救濟條款版本竟出自司法院。如此立法，既無法理依據，且與實務違背，更為法律學界所不認同，甚至禍害打詐，究竟司法院為何要置入？當時民進黨團和國民黨團、民眾黨團為了採取專法或刑訴法而爭執不下，司法院為何突然趁亂植入？迄今令人索解。以司法院刑事廳對訴訟法制之專業嫻熟，若非取寵於特定民團或利益團體，豈有可能違背良知，犯此錯誤？

五、司法院自107年最高法院建議GPS修法以後，6年來拒不提出任何科偵草案，迫使行政院自行提出《科技偵查及保障法》草案，隨後司法院更公開表態支持《科技偵查及保障法》專法立法，顯見其消極立法之心態，為何最後一刻突然自行提出，並且特意增列其他版本皆無的「盯梢條款」？據本會了解，司法院草案提出以前，曾被立委要求徵詢法務部意見，該條款經法務部發現怪異而提出不同意見，希望都按照《科技偵查及保障法》草案版本，司法院僅簡單回以：「依憲判字第10號意旨要求增訂律師筆記權，其救濟條款就是長這樣」！(參《刑事訴訟法》第245條之1)。

但明眼人皆知，這等論述根本站不住腳！辯護律師開庭作筆記若被限制，被干預之人就是律師，律師當然可以獨立抗告，他在為自己權利而抗爭！但科技偵查的被干預人是犯罪嫌疑人，為何辯護律師要被特別賦予「獨立抗告權」？其理安在？連帶影響所及，救濟期間如何起算？應以送達何人為準？製造混亂，治絲益棼！尤其，一貫怠於科偵修法的司法院，為何會在藍白綠相爭最激烈混亂之際，突然夾帶這一個「盯梢條款」還成功闖關？

六、本會籲請賴清德總統正視此次打詐立法問題，您公告頒行的新法為何夾藏異常的救濟條款？如此違反訴訟法理，又特別幫助詐團的法條，能否飭令司法院長清楚說明條款來源以及緣由？據本會觀察，司法院長期主辦《刑事訴訟法》提案權，自2017年蔡英文總統主導司改國是會議以後，已經成為特定民團與利益團體介入訴訟制度甚至個案的巨大破口。原本應該絕緣於政黨政治和利益團體的司法院，因為種種因素，其高層早已被迫「轉身」為高度政治性格人物，積極進出立院遊說談判交換，近年多次立法已見其惡害。本會高度憂心國家三權分立以及立法品質，誠請賴清德總統與全體國人共鑒。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／莊智淵、高承睿遭埃及逆轉　中華男團丟掉第1局
快訊／雨區擴大！對流旺盛　10縣市大雨特報
憂全面開戰！各國公民搶離境　黎巴嫩機場現人龍
真相曝！內湖女富商遭劫500萬+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員
快訊／午後雨彈來了！8縣市大雨特報　下到晚上
快訊／台股2天血洗2811點　證交所：目前沒有救市措施
王齊麟新搭檔曝光！　是羅嘉翎男友
李洋將退役！他好奇「會不會太早」　一票大讚：他很有大愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

打詐新法赫見「盯梢條款」　劍青：司法院錯誤立法幫詐團脫罪

警「躲貓貓式」抓超速遭記申誡　烏日分局：88張罰單全撤

快訊／台中出租套房驚見男屍　朋友「找不到人」進屋一看嚇壞

真相曝！內湖女富商領500萬遭劫+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員

嘉義色男住院熊抱護理師「揉胸頂臀」！　法官力挺醫護重判1年

台中港浮屍身分未明　9特徵曝...戴金表、大腿有花草刺青

快訊／國1「1大車+2小車」追撞！小貨車側翻路中　後方車流回堵5K

台中KTV點披薩吃到螺絲！業者出面道歉：從氣炸鍋掉的

淫校長參加女老師家人告別式　竟趁她開車強吻舔耳還摸大腿

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

溯溪女高中生「被迫下水」溺斃　閨蜜淚訴：在水裡7分鐘多絕望

為「麟洋配」金牌戰加油　上千人擠爆金門體育館

記者問余天「女婿詐騙案」　他當場甩巴掌..余祥銓：會紅！

5比0大勝強勢挺進4強戰　陳念琴：我要的不只銅牌

泫雅降臨大巨蛋..泳裝好辣♥　露屁蛋跳《Bubble Pop!》《RED》

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

打詐新法赫見「盯梢條款」　劍青：司法院錯誤立法幫詐團脫罪

警「躲貓貓式」抓超速遭記申誡　烏日分局：88張罰單全撤

快訊／台中出租套房驚見男屍　朋友「找不到人」進屋一看嚇壞

真相曝！內湖女富商領500萬遭劫+嘻哈歌手墜樓亡　全是詐團成員

嘉義色男住院熊抱護理師「揉胸頂臀」！　法官力挺醫護重判1年

台中港浮屍身分未明　9特徵曝...戴金表、大腿有花草刺青

快訊／國1「1大車+2小車」追撞！小貨車側翻路中　後方車流回堵5K

台中KTV點披薩吃到螺絲！業者出面道歉：從氣炸鍋掉的

淫校長參加女老師家人告別式　竟趁她開車強吻舔耳還摸大腿

台灣少見的過境鳥「流蘇鷸」　有3隻出現台南北門區農田

外資賣超台股699億史上第7大　520以來5度擠進前十

王齊麟來自書香世家　從罰寫《論語》到奧運金牌獨特成長歷程

《我的意外室友》結局噴淚！楊麗音失智失聯　姚淳耀、嚴正嵐急壞

太早慶祝！德國田徑女選手「終點前被超越」　0.01秒之差被淘汰

「麟洋配」奧運二度奪金　土銀8／15表揚王齊麟

先匯2個月租金才能看房　男大生匯1.4萬「屋主」神隱了

嘉義市警察局　卸、新任分局長聯合交接

金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

世新大學北美地區校友聯誼大會　校方邀眾人踴躍參加70週年校慶

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

社會熱門新聞

即／王柏傑開車擦撞遊覽車　被抓包酒駕遭起訴

打死女友要關了！陳修將落跑「通緝照片差很大」

獨／嬤騎車背1歲孫女遭輾雙亡　聯結車駕駛無罪

快訊／上班注意！　國1追撞翻車塞爆

花蓮透天厝車庫烈焰狂燒　屋主困3樓嗆傷

高中生上廁所太久　同學驚見他倒地無呼吸

快訊／台9線全裸男屍破頭亡　槽車運將遭帶回調查

即／北市砂石車「吞噬」腳踏車！女騎士當場遭輾斃

「日安大樓」800車泡水　住戶怒：早提醒要裝閘門

萬華鑽石大樓應召站闆娘　「越南李若彤」出庭

童玩節2非洲舞者失聯！被找到不想回國

北市狼教練強帶國中女開房　她被迫放棄柔道

成大教授助理過馬路　遭保時捷休旅撞死

高雄妹遭3藝人「接力性侵」　提告敗訴

更多熱門

相關新聞

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

嘉義市1家準公共托育幼兒園發生抱錯小孩的離譜事件，對此律師呂秋遠表示不敢相信，認為整起事件太不合理，擔心也許是一起恐怖的社會新聞，可能該名爸爸根本沒有小孩在幼兒園；但如果真的是抱錯，呂秋遠向該名男子的妻子喊話「妳應該離婚，親生的孩子都可以認錯，還有什麼不能發生？」

南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

南警打詐連2日查獲4車手3人羈押

女律師百萬買兇教訓前男友　饒舌歌手逃過潑酸原因曝

女律師百萬買兇教訓前男友　饒舌歌手逃過潑酸原因曝

im.B詐騙案前政院顧助藏錢竟緩刑　她轟賴清德：打詐是騙3歲小孩

im.B詐騙案前政院顧助藏錢竟緩刑　她轟賴清德：打詐是騙3歲小孩

國會改革案下週辯論　蘇永欽：大法官別把自己角色擴大了

國會改革案下週辯論　蘇永欽：大法官別把自己角色擴大了

關鍵字：

打詐刑事訴訟法科技偵查抗告辯護律師司法院

讀者迴響

熱門新聞

李洋「大膽決定」造就台灣史上最強男雙

聽到了！王齊麟金牌戰脫口「靠北啊」全笑翻

王昶3局都在笑　萬人讚：帥又輸得起

敗給麟洋配「銀恨」！　王昶、梁偉鏗發聲了

麟洋領獎！全場大唱國旗歌感動全台

奪金關鍵！李洋嗆「是不是累了」　王齊麟繃緊神經

麟洋配奪金！蔣萬安宣布大放送

鬼門開！3顏色衣服不要穿　6大禁忌一次看懂

麟洋配奪金！女友曝金牌自拍照　王齊麟1圖回應結婚

李洋比賽為何一直講話？

奧運羽球男雙大合照　李洋逗笑大馬選手

狂賀麟洋配奪金！超商咖啡買2送2優惠齊發

王昶「到底在笑啥？」　真實原因曝光

麟洋配決戰　中國隊出2招拐氣「吃黃牌」

麟洋配7連勝奪金　李洋揭親吻球場主因

更多

最夯影音

更多

呀咧呀咧！〈晚安大小姐〉本尊來了　「TANAKA穿執事服」合體邊荷律.李丹妃

李洋遭酸專贏2千萬獎金　金門親友：奧運非想去就去

女問「我跟Cindy你喜歡誰」　男友皺眉認真想：她是誰？

比利時狼犬回娘家見恩人　聞味道認出「撲懷裡撒嬌」

65歲胡瓜挑戰16蹲

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面