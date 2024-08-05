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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行員阻詐金額破76億！卓榮泰感謝　笑曝自己匯款也被關心

▲▼行政院長卓榮泰出席「金融反詐高階論壇」。（圖／記者皮心瑀攝）

▲行政院長卓榮泰出席「金融反詐高階論壇」。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰5日出席「金融反詐高階論壇」致詞時表示，昨天全體國人看到國手在奧運傑出表現，當然振奮高興，體育最能團結國人，但若詐騙繼續猖獗那就是分裂人心。卓榮泰分享，自己過去也曾因為臨櫃匯款給太太而被行員關心，感謝行員的積極，在第一線幫助人民，而政府也會持續努力，透過反詐六大門神，即檢、警、調、憲、海巡、關務人員執行，不敢說詐騙會終結，但要有信心會越來越少。

卓榮泰透露，有次自己家要裝潢，必須臨櫃匯款給太太，行員問得很詳細，問到最後他就說如果不匯錢沒有辦法回家，但這讓他覺得行員確實受到很多訓練，在最後一刻幫助人民，減少詐騙風險，因為有各位行員幫忙，讓反詐的工作推進更有成效。

卓榮泰也強調，165專線已經受理42萬通民眾的電話，臨櫃行員在關懷攔阻方面，共達1萬1,300件，金額超過76億元，顯示案件、金額都非常多，有人說很嚴重才這麼多詐騙案件，但不打會更多，所以要全力打詐壓下來，行政院也跟立法院合作，通過打詐新法，也透過數發部研擬更有效方式。

卓榮泰喊話，詐騙案不是越打越多，是不打更多，政府肩上有這樣的責任，也要讓人民分辨詐騙，比事後防範更有效，未來希望能成立一個平台，讓訊息即時通報，「我不敢說詐騙會終結，但要有信心會越來越少」。

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