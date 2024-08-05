三民書局兄弟鬩牆　弟控兄侵占保單解約金3千萬...敗訴確定

▲知名出版社三民書局爆發兄弟爭產風波，最高法院判決次子敗訴。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名出版社三民書局在創辦人劉振強過世後，書局由次子劉仲傑接手營運，也爆發兄弟間爭產官司。次子認為長子劉仲文在父親死後，將書局中的多張保單解約，得款3173萬餘元，請求哥哥返還。但一二審法院均駁回，上訴最高法院後，5日也駁回確定。

創立於1953年的三民書局，當時雖然為劉振強與范姓、柯姓兩名股東合資，但最後其餘兩名股東離去，僅剩劉振強獨資。一開始營業地點設於臺北市城中區衡陽路上，還與其他攤位合租，店面僅20坪。但在劉振強經營下，20多年後的1975年，位於臺北市城中區重慶南路一段上的「三民大樓」落成啟用，並掛上書法名家溥心畬所題「三民書局」四字招牌，成為國內著名出版社。

劉振強於2017年1月23日過世，享壽86歲。他死後家族也出現爭產糾紛，三民書局由次子劉仲傑主導經營，但另一派則是劉振強遺孀莊梅、長子劉仲文為首，兩派間有多起官司糾紛。

本案為劉仲傑主張，父親在世時擔任三民事業體內多家出版社的負責人，當時父親為了資金調度方便，就以哥哥劉仲文的名義，辦理多張保險契約。不料父親過世後沒幾天，哥哥就在2017年2月9日起，陸續將多張保單解約，取得3173萬餘元的解約金後侵吞，因此起訴要求哥哥返還解約金。

但法院調查後，均認定三民書局與哥哥劉仲文間並無借名登記關係，所以不認為哥哥解除保單必須返還解約金，一二審均駁回劉仲傑的請求。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴，全案確定。