宋濤會見饒慶鈴、王令麟一行　兩岸棒球交流「增進青年感情融合」

▲大陸國台辦主任宋濤會見東森集團總裁、東森文化基金會董事長王令麟。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／連城報導

「青春之棒 築夢未來」2024年東森盃•海峽兩岸（連城）青少年棒球邀請賽暨第五屆海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節明6日在福建連城舉行，大陸國台辦主任宋濤今（5）日會見台東縣長饒慶鈴、東森文化基金會董事長王令麟一行，表示十分歡迎台灣青年來大陸。饒慶鈴也指出，這次參加「東森盃」海峽兩岸棒球邀請賽，很高興帶紅葉國小棒球隊來交流，也很開心返鄉祭祖，期盼兩岸通過交流相知相惜，建構幸福未來。

「東森盃海峽兩岸(連城)少年棒球邀請賽（U12）」明6日在福建連城舉行，由東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團，展開為期8天7夜的棒球文化交流。台東縣長饒慶鈴也與知名紅葉國小一起赴陸參加，同時第3度回老家福建武平縣曾坑祭祖。

▲大陸國台辦主任宋濤會見台東縣長饒慶鈴 。（圖／記者任以芳攝）

大陸國台辦主任宋濤稍早會見台東縣長饒慶鈴，東森集團總裁、東森文化基金會董事長王令麟一行，首先表示總書記習近平高度重視、關心關愛台灣青年，多次表示歡迎台灣青年來大陸。

宋濤指出，之後大陸方面積極推動兩岸青年交流，來大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇。

宋濤重申，現在所做一切都是推動兩岸關係和平發展，最重要的政治基礎就是要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」，兩岸關係才能和平發展，才能維持台海和平穩定，因為「台獨」和台海和平是水火不容，目前陸方做的措施只是針對極少數台獨份子。

▲東森文化基金會董事長王令麟帶領台灣4校少棒隊百人團，展開為期8天7夜的棒球文化交流。（圖／記者任以芳攝）

談及這次兩岸棒球活動，宋濤也說，這是兩岸同胞都喜歡的運動，透過棒球交流，增進兩岸青少年互相了解、感情融合，同時彰顯兩岸要交流和合作的大勢無法阻擋，大家一起堅定信念，排除萬難。

饒慶鈴也表示，很高興與紅葉國小棒球隊一起到連城，參加「東森盃」海峽兩岸棒球盛大的邀請賽。台東是台灣棒球原鄉，這次代表台東來參加比賽的紅葉國小棒球隊，在台灣的棒球歷史上是一塊重要的拼圖，這幾年的成績也相當不錯。

▲ 饒慶鈴與福建省客家研究聯誼會會成員交流 。（圖／記者任以芳攝）

把握機會第3次返鄉祭祖，饒慶鈴指出，「我是武平縣的客家女兒，在武平有很多鄉親長輩，兩岸文化同源同屬炎黃後裔，我們堅持『九二共識』，反對『台獨』，更要相知相親，通過更多的交流活動，讓我們一起為兩岸建構幸福的未來。」

會後，饒慶鈴與桃園市議會議長邱奕勝一行，與福建省客家研究聯誼會會長黃勇、閩西客家聯誼會會長等人交流，雙方都有共識，希望一起致力研究發揚客家文化，彼此多來往交流，讓客家文化靈活永續下去。