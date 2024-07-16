嘉市警經絡調理舒緩員警身心　同步宣導反詐騙

▲ 嘉市警二分局反詐騙並為警放鬆 邀請經絡調理志工按摩指壓 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



有鑒於警察人員每天應處各式案件，工作時刻充滿挑戰且具有相當壓力，嘉義市政府警察局第二分局分局長簡彥匡，特別邀請「嘉義市經絡調理服務人員職業工會」監事柯秀雲帶領志工團隊為警察同仁進行肩頸、指壓、刮痧等按摩服務。

嘉義市經絡調理職業工會志工團平日便會利用工作之餘，巡迴各警消單位為警消同仁免費舒壓按摩，以紓緩工作疲勞及壓力，尤其警察人員在執行治安維護及交通整理等工作，長期處於高壓力及高危勞環境下，身心俱疲，多有累積肩頸痠痛等不適症狀，現在能藉著本次經絡調理按摩活動，達到身心靈放鬆的效果。另外第二分局也結合活動宣導反詐觀念，提升民眾識詐能力，讓志工群們了解詐騙手法，提高社會大眾對於詐騙的警覺性。

分局長簡彥匡表示，警察同仁平日站在第一線為民服務，日以繼夜，全年無休，工作辛勞繁重，身心壓力常居於高張的臨界點，希望藉由本次專業的按摩活動，能鼓勵平時默默付出、勞苦功高的警察同仁，達到激勵工作士氣，舒緩身心壓力的效果，進而調整良好的生活節奏，同時也感謝工會志工作為警察同仁堅強的後盾，使警察能無後顧之憂，全心投入在治安、交通及為民服務工作上，協助打造「全齡共享世代宜居」優質生活環境的嘉義市。