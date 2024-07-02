世新大學辦學耀眼獲肯定　特色領域奪私校第一

▲ 世新大學辦學特色鮮明，獲遠見調查為全國「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域私校龍頭。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

長年耕耘傳播學門、辦學特色鮮明的世新大學，今（2）日再於《遠見雜誌》調查的〈台灣最佳大學排行榜〉校長互評大學總體競爭力排行榜脫穎而出，在「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域勇奪私校第一，被全台校長視為該領域類私校龍頭！世新大學校長陳清河表示，非常幸運能獲得各校與社會大眾的肯定，這是世新大學全體師生共同努力的成果，未來希望能夠更進一步獲得更好的成績，百尺竿頭更進一步。

世新大學甫於上月大學申請入學放榜時，在競爭激烈的台北市、新北市區域，勇奪非醫學類私立大學第一名！包括廣電系、傳管系、口傳系等眾多招牌學系，更以「高名額、零缺額」的100％分發率，展現令各界刮目相看的招生成果。此前亦榮獲104人力銀行《大學品牌力》評比「大眾傳播學群」全國排名第一，創下18個學群中唯一由私校奪冠、超越頂大的空前記錄。

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▲ 《遠見》校長互評大學總體競爭力排行榜｜社會科學、新聞學、圖書資訊5強。（圖／遠見提供）

此次「2024《遠見》台灣最佳大學排行榜」，為了彰顯多元價值和比較的公平性，調查指標提昇至45項，也將單一榜單，依學校屬性不同進行分組，再針對辦學績效排序，以加高鑑別深度，並邀請了解高教態勢的各校校長、副校長填卷評鑑的各校「總體競爭力」「教育」「藝術與人文」「社會科學、新聞學及圖書資訊」「商管法律」「自然科學、數學及統計」「資訊通訊科技」「工程、製造及營建」「農林漁獸」「醫藥衛生及社會福利」「服務」等十大學門分組評鑑，合計有37項榜單。世新大學以獨樹一幟的品牌力，成為全台校長眼中「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域，與政大、台大齊名的前三強學校。

世新大學校長陳清河表示，世新持續落實「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學特色，並於多年前就積極推動AI融入課程，今年領先各校設立AI內容創製中心，以「AI深度學習、AI生成內容、AI數據分析、AI應用程式、AI倫理法律」五大哩路，加速學生掌握AI科技與工具，製作出引領時代創新的AI內容作品，發揮AI即戰力，期待更多優秀學子加入世新，並肩為社會注入更多創新和動力。