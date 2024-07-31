為社會帶來正能量！　花蓮10名孝行楷模受表揚

▲花蓮縣政府於遠雄悅來大飯店舉行「孝行獎表揚典禮」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為彰顯孝行價值，推廣孝道精神，藉由楷模事蹟創造社會溫暖和諧，花蓮縣政府30日於遠雄悅來大飯店舉行「113年度孝行獎表揚典禮」。副縣長顏新章頒獎表揚十位孝行楷模，期許藉由孝行楷模表揚，鼓勵鄉親共同建立孝道倫理，讓社會充滿正面、良善與安定的力量。

活動由各孝行獎得主分享自身經歷開始，花蓮縣副縣長顏新章表示，藉由這些孝行楷模的故事，期望帶動更多人關注和珍惜家庭，讓愛和關懷在社會中繼續傳遞。每個人都可以從自己做起，從小事做起，讓孝順成為我們文化的光輝，家庭的堡壘，社會的溫馨，讓孝道文化傳承延續。

▲▼副縣長顏新（左五）頒獎表揚十位孝行楷模。

今年10位孝行楷模由各機關團體所推薦獲獎，分別為玉里鎮公所鄭瑞花、玉里高中黃昱凾、花蓮高工李正安、徐紹綱與莊志傑、四維高中張馨云、林玟妤、郭嘉昕與呂彥齊以及海星高中林富川，孝行事蹟如下：

鄭瑞花從小代理母職把四個弟弟們拉拔長大，原本在桃園從事看護工作的她，心疼父母年長獨居，回到花蓮定居，長期陪伴照顧年邁母親，數十年如一日，行孝，彷彿就在她的日常生活中。

黃昱圅與父親、祖父同住，父親長年從事茶農工作，嘉義、花蓮兩地奔波，父親外出工作時，昱圅分攤家中大小事務，並照顧中度障礙與罹患大腸癌的祖父，讓父親放心在外打拼，一起守護溫暖的家。

李正安從小與祖母相依為命，平日家務親力親為，打理好祖母每日生活所需後再出門上學。正安學業成績優異，獲得多項競賽獎項，但卻已立定志向就業，靠自己的力量，早日讓祖母享福。

徐紹綱從小孝順長輩，如祖父年邁無法彎腰穿襪，會主動協助穿襪。上國中後，紹綱會利用寒暑假打工賺錢，包紅包給祖父。現在雖然在校住宿，一到假日就返家幫忙，並抽空照顧獨居的外曾祖母，以家庭為重。

莊智傑雖然左臂肢體有所缺陷，仍自立自強，克服障礙，認真學習，考取電腦硬體裝修乙級證照。在家中更不辭勞苦孝敬年邁父親、照顧生活起居與承擔家務打掃環境，充分展現對父親的尊重與關愛。

張馨云父親長年臥病在床，且需固定洗腎，無法外出工作，家中經濟全賴母親支撐，因此家務都由馨云分攤並同時擔負照顧父親責任，像是餵藥與按摩，如遇母親工作繁忙，就由馨云陪同父親洗腎，事親至孝。

林玟妤與父親及祖父母同住，家中務農維生，為了讓父親專心農作，玟妤每日早起為家人準備早餐打理家務後從玉里通勤到花蓮上學，但從未缺課。假期時，玟妤除了打工，也幫忙父親採菜與賣菜，分攤家計。

郭嘉昕由外婆撫養長大，婆孫感情融洽，看到外婆辛苦擺攤，嘉昕放學後會到市場協助收攤，並主動分攤家務做晚餐。嘉昕雖然獲得台北扶輪社補助出國留學，但不忍離開外婆身邊，因而放棄，孝心實屬難得。

呂彥齊與父母同住，母親身體病弱經常住院，家務都由彥齊負責，每日早起餵養家禽、採取蔬菜，放學後也盡快返家煮飯、洗衣和整理家中環境，讓父親安心工作，母親住院期間生活起居也都由彥齊照顧。

林富川與祖母、姑姑相伴，祖母年逾九旬，姑姑年事增長後，由富川肩負照顧祖母責任，平日擔負洗衣、打掃等家事，假日則到鯉魚潭打工，分攤家計。但富川從不覺得有所負擔，反而抱著感謝姑姑與祖母的心。

花蓮縣政府民政處表示，推行孝順的價值觀融入日常生活，讓愛和關懷在家庭中繼續綻放光芒，為社會創造更多的溫暖和諧。藉由這些孝行楷模的故事，期望帶動更多人關注和珍惜家庭，讓愛和關懷在我們的社會中繼續傳遞。