高球界小新星！花蓮楊喻棠、楊喻丞表現亮眼受關注獲市長表揚

▲花蓮市長魏嘉彥與楊喻棠、楊喻丞姊妹相見歡。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮高爾夫球小將楊喻棠和楊喻丞姊妹二人表現相當亮眼，六月份時妹妹楊喻丞更一舉拿下全國小學高爾夫錦標賽后座，日前姊妹倆在爸爸楊昌斌陪同下拜訪花蓮市公所，與市長魏嘉彥相見歡，魏嘉彥也特別準備餐券與表揚狀，鼓勵兩位球壇新星持續發光發熱。

中華民國高爾夫協會六月二十六至二十七日在屏東山湖觀球場舉辦113年全國小學高爾夫6月錦標賽，楊喻丞兩天分別繳出84、81桿的佳績，以總桿數165桿獲得中年級女子組冠軍，表現相當亮眼。而姊姊楊喻棠也在各項賽事一直名列前茅。

楊喻棠和楊喻丞姊妹倆日前在爸爸楊昌斌陪同下來到花蓮市公所，與魏嘉彥市長相見歡，她們特別帶來了獎盃，並轉贈兩支獎品新球桿給魏市長，現場教學揮桿姿勢，也表示下次有機會要約市長一起到球場打球。

自小學一年級起接觸高爾夫球，將升上五年級的楊喻丞，在六月份的全國小學高爾夫錦標賽首奪后座。她說，高爾夫球的挑戰性是她喜歡這項運動的因，就算有一桿失誤了，下一桿也能夠救回來，對情緒來說也是一種練習，因此她也經常用這句話「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑」來鼓勵自己。

正值2024巴黎奧運期間，高爾夫球項目分別有男子組俞俊安、潘政琮，和女子組錢珮芸、徐薇淩等四名選手參賽。姊妹倆相當關注賽事，不僅在去年度曾接受本次的帶隊教練親自指導，她們也立志希望未來有機會代表國家出去比賽。

魏嘉彥特別準備了餐券和表揚狀來給予鼓勵，他表示，優秀的背後是長期練習的累積，希望透過行動支持年輕選手，未來也希望有更多單項運動在花蓮發光發熱，有機會的話也期待推動辦理市長盃高爾夫球賽，讓更多熱愛這項運動的球友們都有發揮的舞台。