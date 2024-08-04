出軌已婚男4年　現世報來了！人妻喊渣男「還好我沒離婚」遭網罵翻

▲小王有了新對象。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

不忠誠、欺騙是感情大忌，夫妻之間應該對彼此坦誠，若真的走不下去就要講清楚，一名人妻表示，跟丈夫是遠距離，出軌一名已婚男，交往長達4年，最近跟丈夫談論離婚，小王一聽性情大變，避而不見，並以價值觀不合為由拒絕繼續交往，沒想到小王有了新對象，讓她直呼「現世報」。

一名人妻在Dcard發文，與丈夫因工作關係，長期分居兩地，淪陷於小王的照顧與關心中，發展出地下戀情長達4年，期間小王還承諾會離婚、分居，「現在說因為要把小孩帶回來，所以不能離婚」。

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然而，最近原PO跟老公談論離婚，小王得知後突然變臉，認為兩人價值觀不合，並建議她回到丈夫身邊，「打電話都不接，只回訊息，說他累了，他很想休息」，小王開始避而不見，後來發現，小王以工作忙碌為由拒絕見面，但實際上卻是去澎湖玩了5天。

原PO直呼出軌的報應來了，「奉勸各位，已婚男會出軌就是渣了，所以他有新對象也不意外，畢竟他習慣雙軌生活」，慶幸自己還沒離婚就看清小王的真面目，希望小王可以「翻軌」，目前還在難過中，「希望能夠趕快走出來，好好彌補先生」。

貼文曝光，網友罵翻，「活該，出軌男女都欠罵」、「這是什麼報應，妳先生好衰，綠帽戴好戴滿」、「這是先生的報應吧」、「妳以為已婚男看上妳什麼，他找妳這種人妻就只是想不黏牙」、「今日笑話：已婚女出軌卻罵已婚出軌男渣」、「還敢回頭要先生啊？丟人現眼」。