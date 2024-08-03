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小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶

▲▼小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶。（圖／翻攝r.h_0304）

▲在IG有4.7萬人追蹤的網美小若，公開男友偷吃的行為並痛批。（圖／翻攝r.h_0304

記者鄒鎮宇／綜合報導

又一位純愛戰士應聲倒地！在IG有4.7萬追蹤的網美小若，3日凌晨曝光交往5年男友偷吃的證據，聲淚俱下地指控對方在小琉球經營民宿，卻偷帶女客人回家發生關係，還被她現場抓包，氣得當場痛哭說，「我5年浪費在你身上耶，你真的很爛耶」。

小若3日凌晨在IG接連PO出多個抓包時的片段表示，她跟男友交往5年，近日視訊時發現對方脖子都是草莓印，且本來1日相約要看電影，卻刻意不接電話、不回訊息搞消失。因此，她2日直接搭火車殺到男友家，拿著對方家人給的鑰匙開門，這才發現男友將一名女子帶回家睡，「抓姦在床笑死，但他把我擋在門外，裡面婊子迅速鎖門了，沒看到婊子的臉我很難過，但最爛的還是這位先生」。

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▲▼小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶。（圖／翻攝r.h_0304）

▲▼小若限時動態中心碎的語氣，讓網友看完非常心痛。（圖／翻攝r.h_0304

▲▼小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶。（圖／翻攝r.h_0304）

小若指出，近日她們差點分手，因為她這5年來抓到男友玩3次交友軟體，導致她很沒安全感。沒想到，男友卻覺得她緊迫盯人、壓迫感大而提出短暫分手，事後又打電話說會後悔而復合，「說想和我走到最後，這就是走到最後，傻傻相信你，帶了滿頭綠帽」。

小若拿著手機開錄影，將兩人對峙的過程錄下。影片顯示，小若不斷質問男友不肯見面，就是因為脖子上都是草莓印，對方則說是因為想要冷靜才不理女方，並道歉「對不起」坦言房內是剛認識的一個女客人，「沒辦法見啊，我就不想見啊，我只是把手機關機而已」。

期間，小若崩潰地說，「我請XX幫我留鑰匙，不然我不會知道你這麼噁心，說對不起也沒用，我5年浪費在你身上耶…你真的很爛耶…我原諒你這麼多次」。此時，男方則回嘴「我卡了5年，不是只有妳原諒，我也原諒很多次啊」。

小若哭著說，「我做了什麼虧心事嗎？我讓你頭上戴綠帽了嗎？就只有你有付出是不是啊？那你說你在我身上卡5年？我在你身上5年，然後得到這樣的結果。你是沒臉見我，不是不想見我」。

最後，小若表示，「我還要自己花錢去驗有沒有得性病，5年多得到這樣的結果，爛透了也傷透了」。據悉，男方目前已將IG關閉，而他經營的民宿也被網友洗1星負評。

▲▼小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶。（圖／翻攝r.h_0304）

▲▼小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶。（圖／翻攝r.h_0304）

▲▼小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶。（圖／翻攝r.h_0304）

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