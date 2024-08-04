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央視真的不轉播「麟洋配」　中國賽評證實：「敏感原因」無訊號

▲▼央視真的不轉播「麟洋配」　中國賽評證實：「敏感原因」無訊號。（圖／翻攝微博）

▲中國賽評孫寧智發文證實，金牌戰因「敏感原因」無訊號。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

台灣羽球金牌男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今（4日）晚將與中國「梁王組合」爭奪金牌，傳出中國官媒《央視》可能因為政治因素不轉播該場比賽。對此，中國賽評孫寧智證實，因為「敏感原因」，該場比賽不會有信號了。

孫寧智原本擔任該場比賽的解說，這也是他的第一場奧運決賽解說，本來非常期待，沒想到突然遭到取消。他3日晚間在微博上發文表示，「收到最新消息，明天的男雙金牌賽信號無了！」

孫寧智解釋，銅牌賽還是會正常播出，但是金牌賽，也就是「麟洋」對「梁王」的比賽因「敏感原因」無信號。

孫寧智還說，「職業生涯第一場奧運決賽解說遺憾錯失…期待祖國早日統一！！！ 」

▼李洋、王齊麟有望拿下第二面奧運金牌。（圖／路透社）

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

▲▼麟洋配李洋、王齊麟。（圖／路透）

事實上，《央視》的體育頻道（CCTV-5體育）原先有將這一場比賽的轉播列在節目單的時程上，但稍早再查詢，節目單上已不見該場轉播，取而代之的是「錄像：體操男子吊環」。

其實，「麟洋配」巴黎奧運小組賽時曾對上另一個中國組合劉雨辰、歐烜屹，當時《央視》就沒有轉播，許多中國球迷在網路上詢問哪裡有直播可以看，但得到的答案都是沒有轉播，甚至連網路上都找不太到。

▼央視的節目單上原本有羽球男雙決賽的時程，但後來改掉了。（圖／微博）

▲▼央視不轉播「麟洋配」對中國了？節目單突改成「錄像：男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

▲▼央視不轉播「麟洋配」對中國了？節目單突改成「錄像：男子吊環」。（圖／翻攝CCTV官方網站）

《央視》沒有解釋不轉播比賽的理由，因此球迷們只能自行猜測，大部分人都認為是涉及了政治的關係。

此外，王齊麟、李洋上屆東京奧運金牌戰也是對上中國隊，當時，《央視》雖有轉播比賽，但卻在最後頒獎的環節突然將畫面切掉，令許多中國觀眾相當錯愕。

「麟洋配」王齊麟、李洋預計於今晚10點10分，在羽球男雙金牌戰中對上中國的梁偉鏗、王昶，若能順利奪下金牌，麟洋將成為奧運史上首對完成二連霸的羽球男雙組合。

▼梁偉鏗（右）、王昶（左）的「梁王組合」目前為世界排名第一。（圖／路透社）

▲▼梁偉鏗、王昶的「梁王組合」目前世界排名第一。（圖／路透社）

▲▼梁偉鏗、王昶的「梁王組合」目前世界排名第一。（圖／路透社）

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