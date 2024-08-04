李洋「場上1專注動作」　4萬球迷超嗨：回國跟齊麟求婚

▲「麟洋配」今晚力拚金牌。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

「麟洋配」金牌戰將在10點10分開戰，而一名網友看四強賽時，發現李洋場上對著球拍念念有詞，讓身為一日球迷的原PO好奇驚問「李洋對著球拍講什麼？」爆笑的場上細節曝光後，萬名網友朝聖幫設計對白，「拿到了金牌要跟齊麟求婚」，還有人喊話「蹲一個等本人海巡解答！」

一名網友在《Threads》有趣發現，「麟洋配」第二局對上丹麥隊時，對戰過程中，李洋先雙手拿著球拍，全神貫注對著球拍「說了一串話」，讓原PO好奇拋問「我就問，李洋對著球拍講什麼？」

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文章引來4.1萬人朝聖，紛紛設計有趣對白，「等下比賽結束吃什麼？」「隱藏了黑暗力量的球拍啊，在我面前顯示真正的力量，與你訂下契約的李洋現在命令你－封印解除」、「我以為他對拍子說，如果讓我金牌拿下，回國就向齊麟求婚」、「拿到了金牌要跟齊麟求婚」、「再穩住，贏了請你吃雞排」、「李洋：這場如果沒贏，你也別想回家了」、「你要乖乖地，贏了請你吃牛肉麵」。

不僅如此，也有球迷眼尖觀察王齊麟頻頻會順球上的羽毛，「我也很好奇齊麟順完羽球的毛之後，都會摸幾下球拍是在幹嘛」。

一票網友更是隔空喊話，「坐等本人解答」、「蹲一個等本人海巡解答」、「看起來聽起來像台灣加油，後面兩個字不太確定」、「如果本人不出來說明，留言區的每一則（設計對白）我真的會當真」。