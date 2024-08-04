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女童流感併發心肌炎！手術+葉克膜2個月痊癒　慈院幫辦畢業典禮

▲▼花蓮慈院醫療團隊特別在黃小妹出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，歡送黃小妹順利從病房「畢業」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈院醫療團隊特別在黃小妹出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，歡送黃小妹順利從病房「畢業」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

12歲黃小妹5月中出現感冒症狀，原以為只是一場小感冒，但突然在家中暈倒，經檢查確診為A型流感併發急性心肌炎，在花蓮慈濟醫院小兒部、心臟外科等團隊緊急放置葉克膜及手術合力搶救下終於救回，經過2個月的治療與復健，如今恢復良好，在7月31日於團隊的歡送下順利從病房「畢業」。

▲▼花蓮慈院醫療團隊特別在黃小妹出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，歡送黃小妹順利從病房「畢業」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
「當時以為只是小感冒，沒想到妹妹就在家裡暈倒兩次。」黃先生夫妻二人緊急將孩子送到花蓮慈院急診，篩檢為A型流感，兒童心臟科主任秦家翊表示，團隊發現黃小妹的心臟酵素（Troponin I ）過高，檢測數值接近10萬（正常值小於10），且心臟功能變差、心律不整，使用免疫球蛋白治療度過高峰期，但復原過程中，還是出現嚴重心律不整甚至有危急生命的心室頻脈，緊急電擊搶救並由心臟外科團隊為黃小妹裝上葉克膜，避免心臟功能快速惡化。

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▲▼花蓮慈院醫療團隊特別在黃小妹出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，歡送黃小妹順利從病房「畢業」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲外科部主任張睿智（左二）、兒童心臟科主任秦家翊（右一）一起祝福黃小妹（中前）畢業快樂。

 「當時嚴重的心肌炎，造成黃小妹心臟受損嚴重，幾乎喪失收縮的功能，進而導致全身性的休克。」外科部主任張睿智說，團隊緊急啟動葉克膜維持她的生命，但葉克膜卻會對心臟造成極大的阻力和壓力。經過評估將葉克膜轉成左心室輔助器，不僅能減輕心臟負擔、穩定心臟功能，還能幫助黃小妹儘早移除氣管內管，張睿智主任指出，當身上少了許多管路後，黃小妹能夠進行更多的復健動作，進而加速心臟功能的恢復。
 
張睿智醫師回想起當時從國外出差一回到台灣，才剛踏上花蓮的土地就直奔醫院為黃小妹做左心室輔助器植入手術一路進行到深夜，在團隊的合作下順利完成手術，並密切觀察黃小妹的恢復情況，術後整合照護團隊制定治療計畫和目標，每日多次探視黃小妹，給予她及父母心理上的支持與鼓勵。

▲▼花蓮慈院醫療團隊特別在黃小妹出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，歡送黃小妹順利從病房「畢業」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲校長許傳德頒發畢業證書祝賀黃小妹從學校畢業，也從病房畢業，學校導師與師長也一起送上祝福。

「在這樣的危急時刻，團隊合和互協至關重要，而黃小妹一家的堅強意志與信任也讓我們更加努力。」張醫師表示，很感恩重症加護病房、小兒部、復健部、中醫部、手術室、護理部、病房等團隊的細心照護，讓恢復穩定的黃小妹於6月初拔管、順利脫離心室輔助器。
 
「畢業快樂！」黃小妹因為住院治療而錯過畢業典禮，張睿智主任與團隊特別在她出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，由明義國小校長許傳德頒發畢業證書祝福黃小妹從學校畢業，也從病房畢業。許傳德校長說，謝謝花蓮慈院所有團隊的專業治療與暖心照護，相信黃小妹日後遇到困難也都能克服，並祝福黃小妹畢業快樂。
 
黃爸爸與黃媽媽說，女兒從鬼門關前走一回，當時非常害怕與緊張，到現在已恢復到穩定的狀態，真的很感恩這期間花蓮慈院團隊的治療，以及醫師、護理師的關心與照護，而且每項檢查、治療都會詳細說明與密集的觀察女兒的恢復狀況，大大地安住了他們的心。

▲▼花蓮慈院醫療團隊特別在黃小妹出院當天，邀請校長與導師等一起舉行「畢業典禮」，歡送黃小妹順利從病房「畢業」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
畢業典禮上，黃小妹分享，出院後最想做的事情就是好好的逛文具店。另外，張睿智主任、秦家翊主任為黃小妹感到開心並送上祝福，讚嘆黃小妹在這趟治療的旅程上，非常勇敢之外，也感謝她的勇氣帶給團隊很大的力量，支持他們發揮所長去醫治更多的病人。一路陪伴黃小妹復健的物理治療師魏于鈞，無法前來，也特別錄製影片恭喜黃小妹出院，從一開始無法翻身到現在已經可以藉由助行器走一小段路，非常的棒！未來復健路上可能會遇到一些瓶頸但相信黃小妹一定可以克服。
 
最後，秦家翊主任提醒，流感併發心肌炎的低率雖然不高，但是一但發生，嚴重的心律不整可能造成猝死，萬一不幸發生，得盡快就醫啟動緊急治療幫助病人度過急性期，另外避免流感的方式，除了做好個人防護措施，包含戴口罩、勤洗手等，定期接種流感疫苗、保持生活作息正常、多運動提高免疫力都很重要，若是出現流感症狀，包含發燒、咳嗽、肌肉痠痛、倦怠等須盡速就醫。

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