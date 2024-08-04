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社會 社會焦點 保障人權

苗栗海邊防風林「租賃車沒熄火」！　民眾查看驚見車內3人已死亡

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗通霄3日晚間6時許有民眾於五北里海邊防風林發現一輛白色自小客沒有熄火，走上前查看後，車內有3人一動不動，嚇得立即報警。警方趕抵現場時，3人已經明顯死亡多時，初步勘察現場，研判沒有外力介入跡象，應是3人相約一同尋短。目前案情細節仍在進一步釐清。

▲▼苗栗通霄海邊一輛汽車未熄火，車內3人輕生亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗通霄海邊一輛汽車未熄火，車內3人輕生亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方初步調查，3名死者分別為廖男(34歲，彰化人)、邱女(24歲，新竹人)、以及詹女(33歲，高雄人)，其中廖男與邱女為男女朋友關係，詹女則為邱女的網友。據了解，廖男與邱女在Line上曾有一起輕生訊息，廖男先前也曾獨自尋短過，而詹女過去也有輕生未遂紀錄。

據調查，該輛白色小客車為租賃車，承租人為死者詹女，其母親陳婦2日晚間7時曾前往高雄前鎮分局福隆派出所報案，指稱無法聯繫上女兒，且過去女兒曾有尋短紀錄，擔心可能發生憾事，因此在警方協助下完成緊急協尋通報；而廖男母親張婦也於3日晚間6時許向警方通報廖男失聯，未料仍是來不及阻止憾事發生。目前警方已經確認3名死者身分，詳細案情細節，正進一步釐清中。

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▲▼苗栗通霄海邊一輛汽車未熄火，車內3人輕生亡。（圖／記者楊永盛翻攝）

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