婦2度陷「戰地機師」愛情詐騙　警阻她被騙...竟解除封鎖找愛人

▲詹婦陷入愛情詐騙，前往銀行提款。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市67歲詹姓婦人誤陷網路交友陷阱，在網路上認識1名自稱是「戰地機師」的網友後，對方要求以高額費用領取「攸關性命」的重要包裹，她兩度要前往郵局、銀行取款匯錢，第一次警方勸阻成功，並依警方意見將對方帳號封鎖；未料詹婦按耐不住思念之心，回家後又偷偷解除封鎖，並再次要到銀行匯錢，警方見詹女不死心，直接現場與她合照，將照片傳送對方，果真對方一看到員警身影，馬上已讀不回，詹婦才終於認清自己遭到詐騙。

台中市第三警分局合作派出所7月中旬接獲郵局報案，疑有民眾遭到詐騙，經前往了解，詹婦在網路上認識網友墜入愛河，對方要求她代收一個包裹，需要支付24萬元運費，郵局人員察覺有異，報請處理。員警到場後，告知這「99％是愛情詐騙」，並分享相關詐騙案例，詹婦同意放棄匯款，並由員警將對方帳號代為封鎖。

未料僅事隔5日，警方接獲到轄內銀行報案，稱有民眾欲提領100萬元，疑似遭到詐騙，員警火速前往，到場竟發現又是前幾天才看到的詹姓婦人。

▲警方接獲疑似遭詐案，到場發現又是詹姓婦人。（圖／記者白珈陽翻攝）



原來詹婦回家後，仍然思念對她常日噓寒問暖的「網友」，也對警方說法半信半疑，索性將對方帳號解除封鎖，與之聯繫，並再次依照對方要求領取包裹。

但這次對方改變手法，要求詹婦以面交方式，將24萬元現金交付予貨運公司的「代理人（同樣為詐團）」，遭詐24萬元；詐團食髓知味，又聲稱因包裹內有現金無法通過海關，貨運公司要求再支付100萬元才能寄出包裹。

詹婦再次信以為真，又要前往銀行領取100萬元，警方到場後發現又是詹婦，直接與她合照，將照片傳送給詐團說「已經報警」，詐團見狀嚇得「已讀不回」，也不願接聽電話，詹婦這才勉為其難接受自己遇上詐騙集團的事實，放棄提領現金代收包裹。

▲警方到場後發現又是詹婦，直接與她合照，將照片傳送給詐團說「已經報警」，詐團立刻已讀不回。（圖／記者白珈陽翻攝）