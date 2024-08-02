獨／扮「金秀賢」遮臉嘿咻18歲妹　淫狼騙砲30少女藏百部偷拍片

▲苗栗蔡姓園藝工人盜用韓星金秀賢劇照誘騙少女自拍裸露影像，警方擴大追查，發現被害人遍佈全台，約有20~30名少女受害。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

「你不是我的歐爸！不要碰我！」苗栗縣一名蔡姓園藝工人，盜用韓國知名影星金秀賢頭像，成功誘騙一名妙齡女開房，她原懷抱跟「夢中情人」一夜溫存，忍不住偷掀開棉被，卻發現對方根本不是英俊的金秀賢，怒斥並打算報警，蔡男拔腿落跑。蔡事後遭警方逮捕並遭收押，檢警解鎖他的手機時，赫然發現100多部疑似偷拍性愛影像，至少有20~30名全國各地少女受害，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌擴大偵辦中。

警方今年4月下旬接獲一名剛年滿18歲的妙齡女子報案，指稱透過交友軟體，發現一名男子的頭像是她最心儀的韓星金秀賢頭像，禁不住對方幾番噓寒問暖，答應前往一家平價民宿碰面，對方還要求她先去開房，而且要先洗香香，關燈後赤裸上床用棉被蓋住頭。

▲苗栗蔡姓園藝工人盜用韓星金秀賢劇照誘騙少女自拍裸露影像，警方擴大追查，發現被害人遍佈全台，約有20~30名少女受害。圖為4月間案發現場民宿外觀（圖／翻攝案發民宿官網）

女子指控，聽到房門被打開沒有多久，男子摸黑猴急上床鑽進被窩，要求她不要打開棉被，男子用嘴巴和手指和她發生關係後，她禁不住好奇心驅使，掀開棉被用手機一照，發現男子一頭長散髮、外形邋遢，根本不是她預期的帥氣金秀賢，尖聲喝斥：你不要碰我！走開，我要報警！

淫狼聽到她尖聲斥罵後，趕緊奪門而出，而警方接獲女子報案，報請苗栗地檢署指揮偵辦，警方循線逮捕蔡男（43歲）後，發現他是苗栗縣某知名觀光工廠的園藝工人，而蔡坦承犯案，檢方5月初向法官聲請羈押獲准。

▲苗栗蔡姓園藝工人盜用韓星金秀賢劇照誘騙少女自拍裸露影像，警方擴大追查，發現被害人遍佈全台，約有20~30名少女受害。圖為苗栗警分局外觀。（圖／記者楊永盛攝）

檢警調查指出，警方搜索查扣蔡嫌2支手機時，他卻拒絕解鎖，眼尖幹員發現手機有外接記憶卡，送交刑事警察局解鎖後，竟發現裡面有100多個少女性愛門檔案，詳細記載女子姓名、電話和裸露下體自慰影像。

檢警高度懷疑蔡男涉嫌偷拍性愛影像，透過手機號碼逐步連繫上100多位女子，發現被害女遍佈台灣北、中、南和東部，她們稱分別透過「探探」、「OMI」和「BEETALK」等3個約會交友軟體，跟蔡姓男子成為網友；雙方偶爾視訊聊天時，蔡男會故意半遮面製造神秘感。

據指出，蔡男以暱稱「喜歡肥嘟嘟的太太」在交友軟體上，多以帥氣韓星相片，吸引少女聊天，有些少女受引誘答應開房發生一夜情後，蔡男多會給 400~600元開房費；但有20~30名少女被蔡嫌哄騙提供個資後，在蔡嫌半哄半威脅，擔心個資被散播，被逼傳送自慰影像給他，有少女更疑被蔡嫌下藥迷姦。

但蔡嫌辯稱沒有恐嚇被害人，雙方都是合意上床、自拍裸露影像；檢警持續釐清相關案情，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密和恐嚇等罪嫌擴大偵辦中。