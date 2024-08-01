來亂？台灣國邀合照又嗆「拆樑行動差1票」　謝國樑尬笑：謝謝

▲謝國樑第4天到基隆車站問候市民。（圖／謝國樑臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨被罷免危機，今（1日）上午頂著豔陽到舊國光客運站旁，與通勤族和民眾打招呼，抵抗「拆樑」行動。豈料，謝國樑開直播宣傳市政時，卻遇「台灣國辦公室」理事長陳峻涵上前求合照，陳還說出「拆樑行動差你一票」口號，場面尷尬，謝聽到後，僅回應「謝謝」，輕拍陳的肩膀後拉開距離。

謝國樑罷免案已過第二階段連署，基隆公民團體7月5日送件，若順利最快將於9月中下旬進行罷免投票。對此，謝國樑日前回應，要大家放心，一直都有在做準備，下班後會到八德路中央黨部討論近日局勢，很多人關心基隆情況，深深感謝大家，「我們做好一切準備。」

除了國民黨全力「固樑」，謝國樑也從7月29日起連4天在上班時段問候民眾，分送政策筆記本，同時在臉書開直播，說明施政理念和成績。前三天在火車站南站2樓正門外，今早改在舊國光客運站旁。

不過，謝國樑直播過程中卻遭遇陳峻涵，對方用台語說「市長，可以跟你拍照片嗎？」謝同意並站在陳的身邊，陳拿起手機自拍時，喊出「拆樑行動差你一票，大家加油」的口號，謝國樑的神情相當尷尬，對陳說聲謝謝，並輕拍他的肩膀後退開。

陳峻涵說，自己也是基隆人，要到台北上班時，一早看到謝國樑來火車站附近，認為謝國樑不辦正事，要緊的事不做，市政都荒廢，還做出許多浪費市民納稅錢的事，因此要代表市民表達不滿。

基隆市政府發言人呂謦煒則說，謝國樑近距離與民眾接觸，了解市政發展方向，是作為市長很重要的責任，傾聽民意當然是市長該做的正事。