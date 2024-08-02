罷韓有前例！他批基隆不如高雄？　剔除罷樑查詢單未回函者：違法！

▲基隆市長謝國樑遭公民團體提案罷免，國民黨展開全力「固樑」行動。（圖／趙少康臉書直播）

實習記者歐承翰／台北報導

公民團體連署罷免基隆市長謝國樑，日前傳出市府寄出2.5萬份查詢單，擬剔除未回函者。對此，律師黃帝穎今（2日）表示，「這已公然違法」，若採取比罷韓更嚴苛的標準，即違反行政程序法第6條「行政自我拘束原則」，他也提出2點反制機制，可告發基隆市選委會圖利罪，或是請中選會強力導正。

黃帝穎提到，報載基隆市選委會發出2.5萬份信件查詢罷免連署者，並擬剔除未回函者，「這已公然違法」，選委會辦理罷免連署書認定，在高雄市選委會辦理罷韓案已立下標準，除了回函表明不同意連署罷免者可剔除外，「未回函者不能當成無效剔除」。

黃帝穎批評，基隆市選委會擴大函查2.5萬已屬行政濫權，若採取比高雄選委會嚴苛標準，即違反行政程序法第6條「行政自我拘束原則」。

「法律不容許基隆人不如高雄人，全國罷免書認定標準應一致」，黃帝穎說，《行政程序法》第6條「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」，這是行政法上「行政自我拘束原則」。

黃帝穎表示，若是基隆市選委會違法，有2大反制機制，第一，「告發基隆選委會圖利罪」，基隆市選委會如果剔除未回函者的連署書，就是明知違背法令（行政程序法第6條），圖他人利益（謝國樑），基隆人可告發選委會委員圖利罪，處5年以上徒刑；第二，「中選會應強力導正基隆市選委會，確保基隆公民權」，中選會是主管機關，若地方選委會違法濫權，造成「基隆人不如高雄人」的差別待遇，當然違反行政程序法第6條，則中選會責無旁貸，有義務確保基隆人公民權，應強力導正基隆市選委會的違法濫權。

▲拆樑行動。（圖／翻攝自Facebook／山海公民拆樑行動 - 罷免謝國樑）