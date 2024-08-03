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南島漣藝國際駐村交流　創造東加與臺東的樹皮工藝交流火花

▲東加與臺東的樹皮工藝交流火花。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東加與臺東的樹皮工藝交流火花。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府為推動臺東工藝與南島國際交流，以「南島漣藝」為名舉辦一系列交流活動，1日於都蘭新東糖廠內舉辦「樹皮布工作坊」，由現正駐村於臺東創作的紐西蘭東加藝術家Tui Emma Gillies(圖伊·艾瑪·吉利斯)，帶領大家認識東加傳統樹皮布文化與製作方式，並瞭解其製作器具、技巧與運用方法。

臺東縣政府文化處長李吉崇說明，此次工作坊報名相當踴躍，突顯臺東民眾對南島文化及樹皮布工藝的高度關注，藝術家Tui於工作坊中介紹東加傳統樹皮布文化，帶領學員使用有百年歷史的tutu (敲打棍) 拍打樹皮，接著使用kupesi (圖模板)在樹皮布上進行拓印；參與學員表示，這次工作坊以東加最傳統的方式進行，除了讓人更深入認識東加樹皮布文化外，也從學習中得知樹皮布製成的過程是相當繁複且珍貴的，能在活動結束後得到一塊自己彩繪的樹皮布成果，有滿滿的成就感。

東加藝術家Tui指出，目前在東加存在的問題是傳統製作tapa(樹皮布)的方式是使用兩層tapa，但現在人們選擇用塑料紙布替代第二層tapa的簡化方式，這樣不僅會降低其耐久性，更會損害其工藝價值，因為這些塑料紙布很快會降解，但傳統工藝的珍貴在於它們是由獨一無二的生命經驗串起，是傳承記憶的文化資產。

值得一提的是，Tui在臺東「台11開放工作室」駐村期間，拜訪都蘭部落的國寶沈太木老頭目(Panay阿公)，並有幸參觀其工作室，對於Panay阿公將樹皮製成各種文創商品，如帽子、提包、小燈架、流行服飾等，令她讚嘆不已。現場Tui更是席地而坐，展示東加傳統拍打樹皮及處理樹皮的方式和技巧，並對在地藝術家Siki Sufin（希巨‧蘇飛）利用鐵鎚敲打木頭直接取得樹皮的技術感到驚奇，表示東加取樹皮的方式則是會先刮去外部紋路後，才將樹皮從木頭上剝下來，這也反應了臺東與東加在傳統工藝上的不同之處，是一個很有趣的發現。

Tui也致贈了自己的樹皮作品給Panay阿公，敬佩他對推廣樹皮布文化的堅持與付出，Tui表示她所知的樹皮文化與技術都是學習自母親Sulieti Fieme'a Burrows，也希望有機會可以帶媽媽再次回到都蘭與Panay阿公交流。

文化處進一步提到，「南島漣藝」國際交流計畫今年邀請泰國、新加坡與東加等國共3位南島語系工藝創作者至臺東駐村創作，也補助臺東在地三位藝術創作者出國駐村交流，期間舉辦一系列工作坊與分享會，在臺東創造更多當代南島文化的精彩對話。Tui也將在8月9日下午在臺東設計中心舉辦駐村心得分享會，歡迎大家關注臺東縣政府文化處粉專及南島漣藝粉專，掌握最新活動消息。

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