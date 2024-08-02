熱氣球光雕音樂會鹿野高台嗨翻天　嘻哈天團玖壹壹接棒壓軸

▲台東鹿野熱氣球光雕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

2024臺灣國際熱氣球嘉年華1日起一連兩晚在鹿野高台舉行熱氣球光雕音樂會，其中，1日晚間演出現場吸引近2萬人同樂，充滿震撼節奏的熱氣球籐籃進行噴火開場，民眾熱情歡呼聲接連不斷，光雕音樂會由回歸演出行列的HELLO KITTY等13顆熱氣球搭配無人機進行展演，更邀請發行多首百萬流量單曲的icyball冰球樂團演出，嗨翻全場，2日則由本土嘻哈天團玖壹壹熱血登場，「熱氣球光雕FEAT無人機+煙火」預計將為活動再掀一波熱潮。

臺東縣政府表示，1日晚間活動特別邀請在地鹿野國小與國立臺北教育大學附設實驗國民小學，共約50位小朋友組成「鹿野夢想陶笛隊」，帶來多首輕快又歡樂的曲目，為活動揭開序幕，而甫結束於夏威夷第十三屆太平洋藝術節演出的「東布青樂團」，也以當代原創天籟歌聲分享來自布農族的文化與故事，活動的重頭戲「熱氣球FEAT無人機」在三麗鷗人氣巨星Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗、酷企鵝及臺東天后宮媽祖球等圖案相繼亮相後，再度出現驚喜QRcode條碼，現場觀眾舉起手機掃描，有機會獲得限定版熱氣球小球。



臺東縣政府也特別感謝颱風期間堅守崗位的熱氣球夥伴，經過持續待命及場地復原，使大家不受影響前來臺東觀光旅遊，同時縣府也特別提醒，2024臺灣國際熱氣球嘉年華每天上午5:30至7:00及下午17:00至18:30 兩個時段，不僅可以看到來自國內外的造型球展演，還能購票搭乘熱氣球繫留體驗，而接下來的熱氣球光雕音樂也將會有多位重量級大咖應邀進行壓軸演出，心動不如馬上行動，相關活動及資訊請至2024臺灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。