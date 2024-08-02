鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級　下半年演出即日展開

▲鐵花新聚落Blue House音樂空間設備升級。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為了使鐵花音樂不間斷，持續為民眾傳遞在地音樂的美好，臺東縣政府今年打造鐵花新聚落「Blue House音樂空間」，縣長饒慶鈴2日參加「音樂臺東藍‧Blue House」演出活動記者會，宣告下半年度展演節目正式展開！即日起至11月規劃多項展演，將安排包括胡德夫、謝銘祐、安溥等多位金曲獎得主及在地歌手至少50場演出，歡迎民眾一起來聆聽好音樂。

臺東縣長饒慶鈴表示，支持在地藝術文化活動一直是縣府堅持不變的理念，Blue House音樂空間從今年暑假起至11月中旬展開演出，延續鐵花新聚落多年來累積的音樂能量以外，也全面提升音樂設施、結合在地音樂教育，打造全臺東最佳音樂展演區之一。希望鄉親抽空到鐵花新聚落走走，觀賞「鐵花燈之祭」璀璨星際主題燈區外，也歡迎前往Blue House享受熱鬧精彩的音樂活動。

縣府文化處說明，此次以「音樂臺東藍．Blue House」為活動主題，執行團隊引進沉浸式音響空間，全面提升觀眾聆聽品質。目前全臺灣具備沈浸式音響空間場所，除了臺灣當代文化實驗場C-LAB以及高雄流行音樂中心以外，Blue House音樂空間是唯一採用此音樂系統的民間單位，提供前來聆聽朋友們最佳音樂品質。

另外，在節目安排上，主辦單位將安排多元演出節目，活動期間週五、週六安排至少10組金曲獎入圍或得主歌手、團體演出，每週四「在地的聲音」則以臺東在地歌手為主，至於每週日晚間「會走路的吉他」節目，將以完全不插電方式，和前來的朋友們一起彈唱分享音樂；週三則特別安排對音樂演出有興趣的朋友免費報名「Blue House的Audition」節目，並由專業老師擔任現場解說，提供完善演出空間，培養更多在地歌手。

演出陣容部份，目前已完成演出合作意向簽署的金曲獎入圍或得獎歌手，包括在地金曲獎得主胡德夫、桑布伊、紀曉君、保卜與Yinguyu夫妻、郭明龍、南王姐妹花等，以及為臺灣公益團體無私付出的金曲歌手謝銘祐、知名歌手安溥、前北流執行長呂聖斐、前高流副執行長黃中岳、魏廣晧爵士樂團等多位金曲歌手及樂手接受邀約，同時結合超過30組在地演出團隊，無論是在節目精彩程度、在地音樂文化傳承及培養新生代音樂人，都令人耳目一新。同時於室內多個演出場次，安排線上直播作業，讓無法親臨現場的朋友們，也能透過Blue House的社群觀賞，相關訊息請見FB(https://shorturl.at/NGLcy)。