應徵外拍模特兒！正妹被要求「假扮女友」慘遭硬上　淫男慘了

▲高雄男子誆稱要找外拍模特兒，將女網友騙來家中性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名男子阿偉（化名）佯稱在找外拍模特兒，將正妹女網友小雅（化名）深夜騙到住處面試，佯稱房間有監視器，要她假扮女友，和他接吻、合照、假裝上床，進而不顧小雅抵抗，性侵得逞。全案經高雄地院審理，依阿偉犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

判決指出，阿偉於2022年5月1日上交友軟體「探探」認識女子小雅後，佯稱他公司要應徵外拍模特兒，如果小雅願意拍攝，會依據配合度調整薪資。

小雅答應後，兩人相約6日深夜11時許，到阿偉住處樓下見面，阿偉誆稱等等公司會派車來接，要她先到樓上房間等待。等到凌晨12點，阿偉又騙說他母親會透過監視器觀看房內情況，他不能隨便帶人回來，要小雅假扮女友，假裝發生性行為來取信他母親，如果扮得不好，將來進公司就要扣薪水。

小雅聽了信以為真，勉強配合和阿偉拍照和親吻，而後阿偉不顧小雅哭泣喊不要，強行對她性侵得逞。事後小雅傳訊不滿說「明明知道我不想做，還要因為你媽被迫做，我只是想好好攝影的事做好而已，當作我是八大小姐嗎？」，立即報警並到醫院驗傷，在下體驗出阿偉DNA。

阿偉偵查時辯稱兩人是男女朋友，最終見瞞不過才坦承犯行，表示想調解，但遭小雅拒絕。法官認為阿偉以應徵外拍模特兒為誘餌，誘使小雅進入房間，在她無法求救的情況下性侵得逞，依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。