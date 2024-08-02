獨／色魔NONO淫辱6女被起訴慌了　砸重金找「大咖辯護團」拚無罪

記者黃宥寧／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數10名女性指控性騷擾、性侵，士檢抽絲剝繭認定6名女子受害，依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻7罪嫌起訴。上月士院首開庭，NONO仍稱不認識被害人，而他為了拚無罪，透過管道找上曾任台北地檢署檢察長的律師周章欽，但他深思熟慮又「變心」選擇另名律師。

《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，NONO被起訴涉嫌性侵後，陷入重大困境，急迫尋找法律協助，最後在親友全力幫助下，成功聯繫上曾擔任台北地檢署檢察長的資深律師周章欽。周章欽對此案件展現出極高的專業熱情和深切關注，充分體現了法律領域的卓越造詣和敏銳洞察力，但後來NONO深思熟慮後，最後選擇另名經驗豐富的辯護律師，周章欽律師在尊重NONO的選擇下，禮貌地退出了辯護團隊。

▲NONO透過管道找上曾任台北地檢署檢察長的律師周章欽。（合成圖／ETtoday資料照）

NONO找上的另名辯護律師就是曾任法官的李勝琛，李曾為前總統陳水扁、吳淑珍夫婦等人被控涉國務機要費貪污等案辯護，據悉，司法官轉任律師的收費，最高可達每小時15000元。此外，還聘請陳湘傳律師，該律師曾幫普悠瑪事故造成18死，司機員尤振仲進行辯護。從NONO「精心挑選」辯護律師的過程中，可以看出他為了爭取無罪，不惜砸重金。

▼（紅圈）理常法律事務所陳湘傳律師曾替普悠瑪司機尤振仲辯護。（資料圖／記者黃宥寧攝）

7月8日士院首開庭，庭訊約一個多小時，NONO仍做無罪答辯，且表示「不認識」被害女子，面對媒體提問仍隻字不回。

據了解，6名被害女子為深入了解訴訟程序和卷證資料內容，並在開庭時適時向法官陳述意見，以維護自身訴訟權益，依法聲請參與訴訟，合議庭也裁准，這也意味著這6名勇敢的受害女子未來將鼓起無比堅定的勇氣，與色魔NONO展開正面對抗。