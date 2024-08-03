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社會 社會焦點 保障人權

2閨蜜面前激戰小女友「性愛片流出」　男辯被逼性交…法官打臉

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台北男子當眾激戰小女友，被一旁閨蜜拍下散布。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北19歲男子阿志(化名)到國一女友小美(化名)家聊天，竟不顧小美2名閨蜜也在場，直接和小美激戰一番，過程被其中一名閨蜜琳琳(化名)拍下，分享給其他同學觀看。全案曝光後，琳琳遭移送少年法庭審理，阿志出庭表示，他是遭2名閨蜜脅迫才和小美發生關係，但法庭判定阿志說謊，兩人是合意性交，而阿志被依妨害性自主起訴後，法院也依對未滿14歲之女子為性交罪，處3年6月徒刑，再依偽證罪，判處4月徒刑。可上訴。

判決指出，阿志於2021年經友人介紹12歲少女小美(化名)，兩人進而成為男女朋友。隔年1月1日下午，阿志偕同小美的2名閨蜜到小美住處聊天，竟在房間當著2名閨蜜面前與小美激戰，其中一名閨蜜琳琳(化名)拿出手機拍下過程，事後分享給其他同學看。

琳琳事後被少年法庭調查，阿志出庭作證時，辯稱當時2名閨蜜強迫他和小美發生性行為，若他們不從，兩人就拿旁邊的東西丟他，還威脅不做就要讓小美在學校過不去。

因阿志證詞離奇，遭質疑2名閨蜜都是13、15歲的小女生，為何丟一些娃娃、布偶能強迫兩人性交，對此，阿志表示兩人強硬幫他脫衣，「我說不要，她們就硬來」、「她們比我大隻，我無法反抗」，不過少年法庭不採信這番說詞，認定他和小美是合意性交，阿志做了偽證後，也被小美父親告上法院。

士林地院法官檢視小美和琳琳在案發當晚對話，包含琳琳說「我很尷尬」，小美回「我今天跟他見面還直接上床…更尷尬」、「啊今天不是要去…用那些事情結果怎麼變成你們看我打砲（表情符號）」，琳琳說「笑死不知道欸」，小美說「不過…說真的他好像沒在小力」、「X現在超痛」、「還腳軟掉（表情符號）」，琳琳附和說「所謂的被X到腳軟」，小美回：「真的」、「確實蠻爽」。

另外，隔日小美和琳琳聊天，也表示她在等男友，說「妳懂吧（表情符號）」、「（表情符號）我叫他來的」、「（表情符號）做人與人之間的交流」，都顯示小美和阿志為合意性交。

法官認為，阿志明明知道小美未成年，仍和她發生性行為，還為了逃避刑責出庭作偽證，應給予譴責，審酌阿志年紀尚輕，學歷僅國中畢業，知識程度不高，且案發時亦僅19歲，和小美確有於網上聊天、交往數月，並非毫無情感基礎等情，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪，處3年6月徒刑，又犯偽證罪，處4月徒刑。可上訴。

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